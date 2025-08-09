คุมฝากขัง อดีตนักมวย จุดไฟเผาผัว-เมียนักท่องเที่ยวมาเลย์ ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.ลุมพินีคุมตัวอดีตนักมวย ผู้ต้องหาใช้ทินเนอร์ราดจุดไฟเผาสามี-ภรรยานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหน้าห้างดัง ย่านราชดำริ ไปส่งศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (9 ส.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ควบคุมนายวรากร อดีตนักมวย ไปขออำนาจศาลฝากขัง หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 2 คน บริเวณหน้าห้างดังย่านราชดำริ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยการนำทินเนอร์ราดตัวนักท่องเที่ยวสามีภรรยาชาวมาเลเซีย ก่อนจะจุดไฟเผาตามที่ปรากฏในคลิป ก่อนที่พลเมืองช่วยกันควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับการฝากขังนับเป็นผัดแรกนับตั้งแต่วันนี้ (9 - 21 ส.ค.) โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และไม่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าจะหลบหนี
โดยระหว่างนำตัวนายวรากร ออกจากห้องคุมขังภายใน สน.ลุมพินี ได้ยอมรับสารภาพว่า เป็นคนจุดไฟเผาผู้บาดเจ็บจริง และได้มีการเตรียมทินเนอร์ และไฟแช็คไว้ก่อนอยู่แล้ว ประกอบกับมีอาการเครียด เนื่องจากตกงาน ไม่มีงานทำ ส่วนผู้บาดเจ็บไม่รู้จักกันมาก่อน และไม่ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เมื่อถามว่าอยากขอโทษกับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือไม่ นายวรากร พยักหน้าตอบตกลง ก่อนถูกนำตัวขึ้นรถไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้