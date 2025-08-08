อัยการเลือก “วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์” นั่งประธาน ก.อ.คนใหม่

อัยการทั่วประเทศ เลือก "วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์” อดีต รอง อสส.นั่งประธาน ก.อ.คนใหม่ “อรรถพล ใหญ่สว่าง” อดีต อสส.คนดัง บอกเป็นคนเก่งมีผลงาน
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ศูนย์ราชการ ถนนเเจ้งวัฒนะ นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะประธานกรรมการนับคะเเนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.)ได้เปิดหีบนับคะเเนนจากพนักงานอัยการทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้ง
นายศักดิ์เกษม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 (1) แทนประธานคณะกรรมการอัยการที่ครบวาระ
กำหนดให้มีการคละบัตรและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่ข้าราชการอัยการผู้มีสิทธิเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2568
และดำเนินการปิดผนึกช่องใส่บัตรลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 เวลา 16.30 น. และทำการนับคะแนนในวันนี้
สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการอัยการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการอย่างไม่เป็นทางการ
ได้แก่
1. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ อดีตรองอัยการสูงสุด 1,599 คะแนน
2. นายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด 823 คะแนน
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตผู้ตรวจการอัยการและกรรมการ ป.ป.ช. 336 คะแนน
4. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด 192 คะแนน
5. นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อดีตรองอัยการสูงสุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นายวุฒิพงศ์ผู้ได้คะเเนนสูงสุดในการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ตามกฎหมายใหม่ที่มาจากการเทคะเเนนเลือกของอัยการทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นคนตั้งใจทำงาน มีความสุภาพเเละสุขุม เชื่อว่าจะสามารถนำพาองค์กร ร่วมกันพัฒนางานบริหารงานบุคคล ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดี
ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งออกมา พบว่าอัยการทั่วประเทศจากทั้ง 9 ภาค เเละส่วนกลาง ลงคะเเนนอย่างท่วมท้น ทัังที่นายวุฒิพงศ์ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด การได้คะเเนนสูงขนาดนี้ ถือเป็นมติมหาชน อันสะท้อนถึงการเลือกตั้งของชาวอัยการที่ดูคุณสมบัติเเละประวัติการทำงานมากกว่าอย่างอื่น
สำหรับ นายวุฒิพงศ์เรียนนิติศาสตร์รุ่นเดียวกับศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุดคนดังเเละประธาน ก.อ.คนเเรกตามกฎหมายใหม่ เเละ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ประธาน ก.อ. คนปัจจุบัน
ศ.พิเศษอรรถพล อดีตอัยการสูงสุด กล่าวว่า นายวุฒิพงศ์เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันกับตนเเละสอบเข้ามาได้เป็นอัยการพร้อมกัน เเละยังเคยนั่ง อธิบดี ก.อ.ต่อจากตน ซึ่งอธิบดี ก.อ.มีหน้าที่ดูเเลทำบัญชีผู้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอเเต่งตั้งโยกย้ายอัยการทั่วประเทศ เรีนกว่าเป็นคนเสนอบัญชีรายชื่อ ให้ผู้บริหารเเละ ก.อ.พิจารณา ก็เป็นที่รู้จักรักใคร่ของน้องๆอัยการมาก เขาเป็นคนดี เเต่จะเงียบ ใจดีเเละใจเย็น เเละเป็นคนเก่ง เรียกว่าเก่งทุกด้าน ทั้งวิชาการเเละงานคดี เนื่องจากเคยเป็นเป็นอธิบดีอัยการภาค 5 เเละอธิบดีอัยการ ก.อ.มาก่อน
เรื่องประสบการณ์การทำงานทั้งบุ๋นทั้งบู๋ไม่ต้องกังวล ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานก.อ.เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ โดยที่ไม่ต้องไปบอกอะไรหรือขอคะเเนนใคร อัยการก็เลือกลงคะเเนนกันอย่างท่วมท้น โดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องรอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาก่อนจึงจะเริ่มปฏิบัติงานได้