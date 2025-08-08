ทลายแหล่งผลิต "เยลลี่-คุกกี้กัญชา" หลังเด็ก 2 ขวบกินแล้วง่วงซึมจนต้องนอน รพ.

ตำรวจ ปคบ. ทลายแหล่งผลิต "เยลลี่-คุกกี้กัญชา" ย่านบางชัน หลังเด็ก 2 ขวบกินแล้วง่วงซึมจนต้องนอนรักษาตัวโรงพยาบาล พร้อมยึดของกลาง 500 ชิ้น มูลค่ากว่า 9 แสนบาท
วันนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.หลังสืบทราบเป็นแหล่งผลิตเยลลี่และคุกกี้ผสมกัญชา ยึดของกลางกว่า 500 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 9 แสนบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากกรณีเด็กอายุ 2 ขวบรับประทานเยลลี่แล้วเกิดอาการง่วงซึม ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวจากพิษของกัญชา เจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนจนพบแหล่งผลิตและจำหน่ายช่อดอกกัญชารายใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์เยลลี่และคุกกี้ผสมกัญชา ซึ่งมีการโฆษณาขายออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเยลลี่รูปหัวใจสีสันสดใสที่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค
พ.ต.อ.วีระพงษ์ กล่าวว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพักหลังดังกล่าว เมื่อไปถึงพบว่าถูกดัดแปลงเป็นแหล่งปลูกกัญชาเพื่อผลิตช่อดอก และใช้ห้องส้วมเป็นที่ผสมสูตรสำหรับทำเยลลี่และคุกกี้ จึงจับกุม นายสุทธิพล (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ซึ่งรับว่าเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ปลูกและผสมสูตรกัญชาเพื่อจำหน่ายมานานกว่า 2 ปี นอกจากนี้ได้ยึดของกลาง เยลลี่ผสมกัญชา จำนวน 230 ชิ้น, คุกกี้ผสมกัญชา จำนวน 162 ชิ้น, ช่อดอกกัญชาแห้ง จำนวน 35 ถุง (ถุงละ 100 กรัม), ต้นกัญชา จำนวน 54 ต้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และจะส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันผล หากพบสารเสพติดเพิ่มเติม จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ ยังกล่าวเตือนผู้ปกครองว่า ให้ระมัดระวังขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งอาจเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่าย พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 หรือ เพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลา