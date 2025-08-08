หิ้ว "อดีตเจ้าคณะพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ" ก๊วนกิ๊ก "สีกากอล์ฟ " ฝากขังผัดแรก

ตำรวจ ปปป.คุมตัว "อดีตเจ้าคณะพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ" ก๊วนกิ๊ก "สีกากอล์ฟ " โกงวัดรวม 10 ล้าน ฝากขังผัดแรก พร้อมค้านประกันตัว ทั้งคู่ยังให้การปฎิเสธเสียงแข็ง
วันนี้ ( 8 ส.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พนักงานสอบสวน บก.ปปป. คุมตัวนายวิรัติ อายุ 60 ปี หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายทิวากร หรือ อดีตพระมหาทิวากร อายุ 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และนายสันติชัย อายุ 38 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริต ข้อหาเบียดบังทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ออกจากตึกเพื่อส่งฝากขังต่อศาลฯ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงข้อกล่าวหาทุจริตเงินกว่า 3 ล้านบาท และเงินที่มอบให้สีกากอล์ฟ แต่นายวิรัติไม่ตอบ ด้านนายทิวากร หรืออดีตพระมหาทิวากร เดินตามออกมา เจ้าตัวตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่มีอะไรครับ ขอโทษครับ” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสามส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อขออำนาจศาลฝากขังต่อไป พร้อมกันนี้ทางพนักงานสอบสวน ยังคัดค้านการประกันตัวอีกด้วย