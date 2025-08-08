กต.ตร.โรงพักสำราญราษฎร์ร่วมเปิดร้าน Siam Spa Sleep & Salon

วันที่ 8 ส.ค. นายวิเชียร สุภาพ ประธาน กต.ตร.สน.สำราญราษฎร์ พร้อมด้วย นางพินิตย์ สุภาพ ภรรยา ผู้บริหารร้านปืนอำนาจ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้าน Siam Spa Sleep & Salon ณ ห้อง C3-19 ชั้น 3 ห้างดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.โดยมี นายวินิจ- นางนิภาภัทร สุภาพ ผู้บริหารร้านให้การต้อนรับ
โดย Siam Spa Sleep & Salon นั้นให้บริการสปาและซาลอนระดับพรีเมียม ผสานศาสตร์การดูแลจากธรรมชาติเข้ากับบรรยากาศแสนสงบ ซึ่งในโอกาสเปิดร้านในวันนี้หากลูกค้าท่านใด สนใจรับบริการจะได้รับส่วนลดทันที 15% เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อน ที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสของท่านให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง ซึ่งสามารถสอบถามโปรโมชั่นก่อนรับบริการได้ที่ 088-649-1919 หรือแอดไลน์ ไอดี @siamspa