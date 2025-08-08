ปกครองเปิดปฏิบัติการรังสิตมันร้ายบุกจับผับดังย่านรังสิตรวบนักเที่ยวฉี่ม่วง 175 ราย

ชุดปฏิบัติการรังสิตมันร้าย กรมการปกครอง บุกจับผับดังย่านรังสิต สนองนโยบายมท.1 ปราบสถานบริการเถื่อน ไร้ใบอนุญาต พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 175 คน พบสารเสพติดชาย 91 คนหญิง 84 คนสนองนโยบายมท.1 ปราบสถานบริการเถื่อน ไร้ใบอนุญาต พบนักเที่ยวอายุต่ำสุด 17 ปี
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ลุยจัดระเบียบสังคม เปิดปฏิบัติการ “ZERO DRUG” ซอยรังสิต-นครนายก 21 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจสอบผับชื่อดังแห่งหนึ่ง นำโดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายเสริมวิทย์ สมบัติ ผู้ช่วยปลัดจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอธัญบุรี พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิเศษ กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กว่า 80 นาย ได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นและจับกุม ร้าน Skin Pub ซอยรังสิต-นครนายก 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรม ว่าร้านดังกล่าวขายเหล้าเกินเวลา และมีการเสพยาเสพติด
เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าถึงร้าน พบนักเที่ยวกว่า 400 คน กำลังดื่มกินและเต้นรำอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานที่สั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟแสงสว่าง เกิดความโกลาหล นักเที่ยวหลายคนพยายามโยนยาเสพติดทิ้งและหลบหนีออกจากร้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้าน จึงไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้
จากการเข้าตรวจค้นพบว่าสถานบริการแห่งนี้เป็นผับเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องใช้บริการ จำนวน 7 คน อายุน้อยสุดเพียง 17 ปี ผู้จัดการร้านมีประวัติต้องคดีครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย ภายในร้านพบยาเสพติดตกอยู่เกลื่อนพื้น ทั้งยาคีตามีนและยาบ้า จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด โดยพบว่ามีผู้มีผลปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งชายและหญิงรวมกว่า 175 คน ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดี/บำบัดรักษาตามกระบวนการของกฎหมาย
ทางด้าน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า พนักงานฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมผู้จัดการร้าน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาใน 4 ฐานความผิด ได้แก่ 1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 3. จำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 4.ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม นอกจากนี้การปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จึงเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่ง สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวถึงการปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า "กรมการปกครองได้สนองนโยบายสำคัญเร่งด่วน “8 Quick Wins : 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข” ของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ซึ่งฝ่ายปกครองจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขันในการจัดระเบียบสถานบันเทิงต่างๆ ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายยาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัย ตามนโยบายของรองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย"
อธิบดีกรมการปกครอง ยังย้ำให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายอำเภอในพื้นที่ได้ทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้แจ้งมายัง ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป