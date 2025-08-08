"บิ๊กเต่า" บุกจับ "นายช่าง สปก.-กำนันสระบุรี" ออกเอกสารสิทธิ์เอื้อนายทุนรุกป่าสร้างรีสอร์ต "ภูนับดาว"

รอง ผบช.ก. นำกำลังบุกจับ "เจ้าหน้าที่ สปก. - กำนันสระบุรี" ออกเอกสารสิทธิ์เอื้อประโยชน์ให้นายทุนรุกที่ป่าทำรีสอร์ต "ภูนับดาว"
วันนี้ (8 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ป. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เพื่อจับกุม นายวิชยุตม์ อายุ 42 ปี ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน สปก.สระบุรี และ นายสิปปกร อายุ 57 ปี กำนันตำบลหนองย่างเสือ สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานแต่กลับร่วมกันกระทำการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ” ในคดีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุกหรือครอบครองที่ป่าไม้ ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบพบคาเฟ่รีสอร์ตหรู“ไร่ภูนับดาว” อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีการก่อสร้างบุกรุกผืนป่า จึงเร่งขยายตรวจสอบที่ไปที่มาของการเข้าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวของนายทุน จนกระทั่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อใช้อ้างสิทธิเข้าครอบครอง
โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันกระทำผิดดังกล่าว มีด้วยกันทั้งหมด 6 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังพบหลักฐานว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับนายทุนโดยมิชอบ มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน อาทิ เซ็นใบรับรองสภาพพื้นที่เป็นเกษตรกรรมทั้งที่ยังเป็นป่า และ ออกรับรองคุณสมบัติผู้ขอโดยไม่ตรวจสอบจริง การจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย จนนำมาสู่ปฏิบัติการบุกเข้าจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นสามารถจับกุมตัวได้แล้วจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายวิชยุตม์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน สปก.สระบุรี นายสิปปกร กำนันตำบลหนองย่างเสือ และ นายอรุณ อายุ 56 ปี ส่วนที่เหลืออีก 3 อยู่ระหว่างการติดตามตัว
อย่างไรก็ตามในส่วนความคืบหน้าภาพรวมของปฏิบัติการครั้งนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. จะมีการแถลงชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันนี้