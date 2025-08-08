"ทวี" ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์ จัดมินิคอนเสิร์ต "เสก โลโซ" สร้างกำลังใจ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ทหารและผู้อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์ นำกรมราชทัณฑ์ จัดมินิคอนเสิร์ต "เสก โลโซ"
วานนี้ (7 ส.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ทหาร และจัดกิจกรรม ดำเนินมาตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ภายใต้โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทักษะพิเศษในพื้นที่ประสบปัญหาชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน โดยมี มินิคอนเสิร์ตจาก นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ "เสก โลโซ" , วงมีนบุรี , TG Tiger ฯลฯ มีประชาชนภายใน ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการแสดงและร่วมกิจกรรม กว่า 7,000 คน
ทั้งนี้ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ พร้อมนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ กลุ่มมวลชนสมาชิกพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ และมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับด้วย
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังอวยพรวันเกิด และมอบเค้กวันเกิดให้กับ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ "เสก โลโซ" ในโอกาสที่อายุครบ 51 ปี ในวันนี้ด้วย
รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ และมีความเห็นใจพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ และพี่น้องทหารที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหาร ต้องมาเสียชีวิต ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้รายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตจำนวน 6 คน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นภัยจากสงคราม
"สำหรับประชาชนรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 8 ล้านบาท แต่ว่าเงินก้อนนี้ไม่สามารถเอาชีวิตคนกลับมาได้ แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะใช้เป็นเกณฑ์ที่สูงที่สุดเท่าที่มีมา สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารจะได้เงินเยียวยา จำนวน 10 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่ค่าชีวิตนั้นต่างกัน แต่เพราะเกิดจากว่าเจ้าที่ทหารก็มีภาระที่เข้าไปปกป้อง ซึ่งรัฐบาล ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนสิทธิ์อื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็ให้เพิ่มอีก 200,000 บาท"
รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า จากที่ได้เข้าไปสอบถามชาวบ้าน ได้รับแจ้งว่าอยู่ที่แห่งนี้มาเกือบค่อนเดือนแล้ว ต้องจากบ้านมามาเห็นหน้ากัน ต้องมารู้จักกันในชุมชนแห่งนี้ การเยียวยาทางด้านจิตใจ จึงมีความสำคัญ และในวันนี้ ในส่วนของรัฐบาลก็มอบให้ตนในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงมาดูแลพี่น้องประชาชน และวันนี้ก็มีผู้ที่จะมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชน เป็นคนที่หลายคนมองว่า เป็นคนก้าวพลาด เป็นคนจากราชทัณฑ์ที่ต้องการมาให้กำลังใจ
รมว.ยุติธรรม ระบุว่า ตนได้ประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ เรามีเงื่อนไข มีการตกลงเรื่องการหยุดยิง แล้วก็อาจจะมีการประเมินว่าพี่น้องประชาชนจะต้องกลับบ้าน ก็เกรงว่าประชาชน จะมีภาระเรื่องเคลื่อนย้ายต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์
“วันนี้เป็นวันเกิดของเสกโลโซด้วย ถือว่าเขามีจิตใจสูงส่ง เป็นคนไม่ธรรมดา ซึ่งคนไม่ธรรมดาจะได้รับการปกป้องจากกาลเวลา บางครั้งจะดูเจ็บปวดอยู่บ้าง แต่เวลาจะหลอมรวมให้เราได้พบกับสิ่งดีๆ ประสบการณ์จากวันที่ไม่ธรรมดา ก็คือ ได้พบกับพี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์เหมือนกัน ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็มาให้กำลังใจ และยืนยันว่าท่านผู้ว่าฯ ท่านนายกฯ อบจ. ท่านนายกเทศมนตรี พวกเราจะช่วยฟื้นฟูเยียวยาและร่วมกันพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชน เราจะไม่ทิ้งกัน เราจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณทุกคนมากครับ” รมว.ยุติธรรม กล่าว