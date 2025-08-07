ป.บุกรวบอดีตนักฆ่าจ้างมือปืนยิงหลานเขยดับสางแค้นมีเมียน้อย-ทุบตีหลานสาว

กองปราบตามรวบอดีตนักฆ่าจ้างมือปืนสังหารหลานเขยสางแค้นมีเมียน้อย-ทำร้ายทุบตีหลานสาว เผยประวัติไม่ธรรมดาเคยเป็นมือปืนรับงานฆ่า 3 ศพมาแล้ว
วันนี้ ( 7 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.
สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.พิทยา ธนาวุฒิ รอง ผกก.5 บก.ป.และ พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายอาคม หรือเอียด อายุ 67 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ ที่ 40/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.66 ข้อหา “ร่วมกันใช้จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ,ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ร่วมกันพกพาอาวุธติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” ได้ในห้องพักคนงานสวนยางพารา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 ม.ค.66 ได้มีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มรถ นายบุญธรรมฯ อายุ 54 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ขณะขับรถกลับบ้านจนเสียชีวิตคาที่ เหตุเกิดบนถนนหลวงหมายเลข 4133 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย ประกอบด้วย นายภานุพงษ์ หรือ ปอน ,นายทวีศักดิ์ หรือหนึ่ง นายปฎิพากย์ หรือ หลอด , นายเอกชัย หรือ เอกมหาราช ,นายกิตติพงศ์ หรือ จีนายสมยศ หรือแคว็ด ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประวัติพัวพันคดียาเสพติด อาวุธปืน หรือคดีอุกฉกรรจ์มาก่อนทั้งสิ้น กระทั่งสืบทราบว่านายอาคม ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นผู้จ้างวานได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.กระบี่ จึงนำกำลังตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่าปมสังหารนั้นมาจากเรื่องขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากผู้ตายนั้นมีภรรยาน้อย และมักลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาหลวงซึ่งเป็นหลานสาวของ นายอาคม อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังชอบนำทรัพย์สินไปปรนเปรอให้หญิงอื่นด้วย นายอาคม เลยไม่พอใจที่หลานสาวถูกทำร้ายทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงไปติดต่อหาทีมมือปืนมาสังหารหลานเขยดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สภ.พระแสง ดำเนินคดีต่อไป
สำหรับนายอาคม นั้นมีประวัติเป็นมือปืนรับจ้าง คดีฆ่า 3 ศพ เมื่อปี 36 ที่จังหวัดกระบี่ ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ต้องโทษอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางแค่ 14 ปี พ้นโทษออกมาเมื่อปี 2551 หลังพ้นโทษออกมาแล้ว ยังมีพฤติกรรมเป็นผู้กว้างขวางและชอบคบหากับกลุ่มมือปืนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายคดีที่ตำรวจเชื่อว่านายอาคมมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้ จนกระทั่งมาก่อคดีขึ้นอีกครั้ง
