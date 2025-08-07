"ดีเอสไอ" หารือ รฟท. ประสานขอแผนที่เขากระโดง พิสูจน์เอกสารสิทธิถูกกฎหมายหรือไม่

MGR Online - ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ เข้าพูดคุยผู้แทน รฟท. ขอแผนที่เขากระโดง บุรีรัมย์ พร้อมจัดการทั้ง 5,083 ไร่ ออกโฉนดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 13.30 น. ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (หรือสถานีกลางบางซื่อ) กรุงเทพฯ “ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน” พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ พร้อม คณะพนักงานสืบสวนที่ 97/2568 เดินทางเข้าพบ นายวิชชา เหล็กนุช รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟ เพื่อประสานข้อมูลที่ดินรถไฟเขากระโดง
พ.ต.ต.ณฐพล เปิดเผยหลังการพูดคุย ว่า คณะพนักงานสืบสวนที่ 97/2568 ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผนที่แสดงเขตที่ดินรถไฟเขากระโดง ซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจนว่าที่ดินเป็นของ รฟท. เบื้องต้นพบว่าจากเขตเส้นทางเดินรถไฟทางด้านซ้ายและขวา ระยะทางออกไป 1,000 เมตรจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 8 เป็นของ รฟท. โดย กรมที่ดิน ร่วมกับ รฟท. ได้ทำแผนที่รังวัด ร.9 ตามคำสั่งศาลปกครองนับเป็นแผนที่สำคัญ ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนจะนำไปใช้รวบรวมพยานหลักฐาน 2 ประเด็น 1.การออกเอกสารสิทธิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ 2.ในส่วนกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการไว้แล้ว คือ สั่งเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.68 เป็นต้นไป
พ.ต.ต.ณฐพล เผยว่า วันนี้ได้ข้อมูลจาก รฟท. จำนวนหนึ่งแล้ว และกำลังทยอยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการส่งหนังสือล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว โดยแผนที่ รฟท. จัดทำขึ้นมาในที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ 5,083 ไร่ เป็นหลักฐานจะใช้พิจารณาว่าภายในที่ดิน รฟท. มีอะไรบ้าง มีการครอบคลุมชัดเจนแน่นอน โดยคณะพนักงานสืบสวนจะนำไปดำเนินการต่อตาม กรรมการ มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค.68 คณะพนักงานสืบสวนจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างไร พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และอื่นๆ
เมื่อถามว่าผู้แทนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ชี้แจงว่าคำพิพากษาสั่งเพิกถอนผูกพันเฉพาะคู่ความและที่ดินพิพาทในคดีเท่านั้น พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า อาจกล่าวถึงที่มีการฟ้องร้องคดีกับ รฟท. ทั้ง 35 ราย แต่ในส่วนอื่นยังไม่ได้ครอบคลุมถึง ซึ่งพนักงานสืบสวนจะดำเนินการทั้งหมด 5,083 ไร่ จะนำแบบแปลงที่ดินของ รฟท. เป็นฐานใช้ไปตรวจสอบกับสถานจริง รวมทั้ง จะขอรูปแบบแปลงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มาประกอบจากนั้น จะทำการสืบสวนสอบสวนว่าการออกโฉนดที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนกรอบระยะเวลาจะทำตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
เมื่อถามว่ามีชาวบ้านบางรายมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในพื้นที่เขากระโดงจะดำเนินการอย่างไร พ.ต.ต.ณฐพล ระบุอีกว่า ชาวบ้านที่แจ้งว่ามีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายถือว่าครอบครองถูกต้อง ก็รอทางคณะกรรมการกรมที่ดินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐถูกข่มขู่ว่าหากละเมิดพื้นที่ชาวบ้านจะถูกฟ้อง ม.157 เป็นเรื่องของคณะกรรมการกรมที่ดิน และเป็นคนละส่วนกับดีเอสไอที่จะตรวจสอบเรื่องออกเอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น