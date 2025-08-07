จากรั้วราชมงคล สู่แนวหน้าของประเทศ มทร.ธัญบุรี ส่งใจถึงทหารไทยผู้กล้า แสดงพลังรักชาติ อย่างสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดโครงการใหญ่ “พลัง มทร.ธัญบุรี ส่งใจ ถึงทหารไทยผู้กล้า” ณ ลานอนันต์รังสรรค์ รวบรวมกำลังใจและสิ่งของจำเป็นจากชาวราชมงคลเพื่อส่งต่อให้ทหารหาญผู้เสียสละ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน
วันนี้( 7 ส.ค.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยกองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ “พลัง มทร.ธัญบุรี ส่งใจ ถึงทหารไทยผู้กล้า” ขึ้น ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (คลองหก) เพื่อแสดงออกถึงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่ทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ โครงการนี้ได้รวบรวมนักศึกษา บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมกว่า 3,000 ชีวิต แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและจิตสำนึกรักชาติที่เข้มแข็ง
กิจกรรมที่น่าสนในงาน มีหลายกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย “หนึ่งชิ้น หนึ่งกำลังใจ เพื่อทหารไทย ปกป้องชาติ” ซึ่งเป็นการรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ขนมแห้ง ของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อส่งต่อให้ทหารแนวหน้า ซึ่ง รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า “พวกเราชาว มทร.ธัญบุรี ไม่ได้มองว่าทหารอยู่ไกลตัว แต่เราอยู่เคียงข้างและพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอ” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย และการสะบัดธงชาติไทยพร้อมกับเพลง “รักเธอประเทศไทย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า “เราจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยความดี”
โดย รศ.ดร.สมหมาย ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นการให้กำลังใจแก่ทหาร รวมถึงตำรวจตระเวนชายแดน และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละและรักในชาติบ้านเมืองของตนเอง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป โดยกิจกรรมนี้ยังได้เปิดพื้นที่ออนไลน์ให้ทุกคนร่วมเขียนข้อความขอบคุณหรือให้กำลังใจ ด้วยความสร้างสรรค์ ผ่านเพจ Facebook หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://www.facebook.com/rmutt.official พร้อมติดแฮชแท็ก #RMUTTส่งใจถึงผู้กล้า #ใจเราอยู่แนวหน้า #ส่งใจถึงทหารไทยผู้กล้า #รวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อให้กำลังใจจากชาวราชมงคลธัญบุรี ส่งไปถึงผู้กล้าทุกคนได้อย่างทั่วถึง
ด้าน อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวเสริมว่า ทุกการโบกสะบัดธงชาติและเสียงเพลงที่เกิดขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจที่ชาว มทร.ธัญบุรี ตั้งใจส่งไปถึงทหาร ตำรวจ และประชาชนในบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหวังว่าพลังแห่งความสามัคคีนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญ สร้างความเข้มแข็ง และนำพา “พวกเรา” ทุกคนกลับสู่ความสงบสุข
ในส่วนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตัวแทนนักศึกษา นางสาวชริตา ร่วมรส “เชียร์” ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้พวกเราตระหนักว่าเรื่องราวของชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เราทุกคนล้วนมีหน้าที่ต้องร่วมกันปกป้องและธำรงรักษาประเทศชาติเอาไว้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้มีความสำคัญที่จะช่วยส่งต่อกำลังใจจากพวกเราไปถึงทหารไทยผู้กล้า ที่เสียสละเพื่อพวกเราทุกคน ที่สำคัญเชื่อมั่นว่าหากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เราจะสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตและสร้างชาติให้แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอน