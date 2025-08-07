คุมอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯสอบ- เจ้าตัวปัดยักยอกเงินวัด รับสัมพันธ์ "สีกากอล์ฟ " ตามเป็นข่าว

บช.ก.คุมตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทมาสอบปากคำ เจ้าตัวปฏิเสธยักยอกเงินวัด ส่วนสัมพันธ์ "สีกากอล์ฟ " ตามที่เป็นข่าว ยันให้เงินครั้งละไม่เยอะ
วันนี้ ( 7 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว นายทิวากร ดีไพร หรือ อดีตพระมหาทิวากร เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท เข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังจับได้ที่สถานปฏิบัติธรรม แห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าได้เอาเงินวัดไปใช้จริงหรือไม่ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ตอบว่า “ไม่มี ไม่เอา”
เมื่อถามว่ากรณีที่เกิดขึ้น มีอะไรอยากจะชี้แจงหรือไม่ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท บอกว่า “ขอพบพนักงานสอบสวนก่อน” เมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับสีกากอล์ฟจริงหรือไม่ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ตอบว่า “ก็ตามที่เป็นข่าว” เมื่อถามว่าเงินที่มอบให้กับสีกากอล์ฟนั้นเป็นจำนวนเงิน 500 -1,000 บาทจริงหรือไม่ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ตอบ “ว่าไม่เยอะๆ” ก่อนเดินขึ้นไปบนตึกทันที