"บิ๊กเต่า" นำทีมบุกรวบอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ยักยอกเงินวัดเปย์ "สีกากอล์ฟ"

รอง ผบช.ก.บุกจับ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร - อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท กิ๊กเก่า "สีกากอล์ฟ" ดำเนินคดีอาญา หลังพบทุจริตยักยอกเงินวัด
วันนี้ (7 ส.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯ ป.ป.ท. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เปิดปฏิบัติการ “กอล์ฟทีม EP.1” บุกค้นเป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.พิจิตร และ จ.สมุทรสงคราม เพื่อกวาดล้างจับกุมอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ และ คนใกล้ชิด ที่เคยพัวพันสัมพันธ์ฉาวสีกากอล์ฟ “ หลังพบกระทำผิดทุจริตยักยอกเงินวัดดูแลสีกา
โดยเป้าหมายจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายทิวากร ดีไพร หรือ อดีตพระมหาทิวากร เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานแต่กลับเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยการทุจริต , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” โดยทันทีที่ไปถึงพบ นายทิวากร กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าทำการจับกุม
ส่วนเป้าหมายต่อมาเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายสันติชัย ผ่องใส่ศรี อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ , สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” และ ลูกศิษย์คนสนิทของ อดีตพระมหาทิวากร ซึ่งทันทีที่เข้าหน้าทีไ่ปถึงพบตัวนายสันติชัย ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงนำหมายจับแสดงตัวเข้าจับกุมได้โดยละม่อม
ขณะที่เป้าหมายสำคัญอีกจุด เป็นบ้านพักในพื้นที่ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นบ้านพักของพี่สาว นายวิรัติ วัชรสิทธิเมธี หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร อายุ 60 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ,เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” เนื่องจากทราบเบาะแสว่า หลังนายวิรัติ สึกออกมาก็ได้มาพักอาศัยอยู่มี่บ้านของพี่สาว โดยทันทีที่ไปถึงพบ นายวิรัติ กำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงนำหมายจับเข้าทำการจับกุมตัวได้ พร้อมเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
สำหรับที่ไปที่มาของปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจสอบพบพระชั้นผู้ใหญ่จำนวนหลายรูปมีพฤติกรรมเสพเมถุน พัวพันสัมพันธ์ฉาวกับสีกากอล์ฟ หรือ น.ส.วิลาวัลย์ เอมสวัสดิ์ อายุ 35 ปี จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ก่อนที่ต่อมาบรรดากลุ่มพระพระชั้นผู้ใหญ่ดังกล่าวทั้งหมด จะทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหว ตัดสินใจลาสิกขาขาดจากความเป็นพระ
อย่างไรก็ตามแม้บรรดาพระที่มีส่วนพัวพันกับสีกากอล์ฟ ทั้งหมด จะยอมลาสิกขาขาดจากความเป็นพระ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดทางวินัยสงฆ์แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องดำเนินการตรวจสอบในส่วนของความผิดคดีอาญาต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่านอกเหนือจากความผิดทางวินัยสงฆ์แล้วนั้นยังมีการกระทำผิดอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ หลังพบว่าพระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้หลายรายมีการโอนเงินให้กับสีกากอล์ฟ จำนวนหลายล้านบาท จึงเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่นำมาโอนให้กับสีกากอล์ฟ น่าจะเป็นเงินของวัด
โดยอดีตพระรายแรก ที่มีการตรวจพบความผิด คือ มหาทิวากร อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท หลังพบว่า ในช่วงที่ มหาทิวากร ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้น มักมีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นคนบริหารจัดการเงินต่างๆของวัดแบบเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียว รวมถึงมีพฤติกรรมยักยอกเงินของวัดไปใช้ส่วนตัว สอดคล้องกับข้อมูลเส้นทางการเงินที่มีการตรวจสอบพบว่าในช่วงปี 2565-2568 มหาทิวากร เคยโอนเงินไปให้กับสีกากอล์ฟ เป็นเงินรวมกว่า 1,176,740 บาท
อีกจากการตรวจสอบยังพบว่า ในช่วงปี 2566-2568 ได้มีบริษัทเอกชนจำนวน 3 แห่ง ติดต่อขอเช่าสถานที่ของวัดบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนใช้ทำเป็นที่จอดเรือ กับทางมหาทิวากร โดยตกลงกันทางวาจาเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.66 – 13 มิ.ย.68 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท โดยมีนายสันติชัย หรือ อุ้ย ลูกศิษย์คนสนิท เป็นผู้ประสานงานคอยจัดเก็บเงินค่าเช่า ก่อนจะโอนต่อมายังบัญชีธนาคารส่วนตัวของ มหาทิวากร แต่ปรากฎว่าภายหลังได้เงินค่าเช่าที่จอดเรือมาแล้ว มหาทิวากร ไม่ได้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีวัด แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ มหาทิวากร และ นายสันติชัย จนนำมาสู่การจับกุมตัวในวันนี้
ขณะที่ในส่วนที่ไปที่มาของการจับกุมตัว นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้ต้องหาอีกราย และ เป็นอดีตพระอีก 1 รูป ที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกากอล์ฟ นั้น เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าในช่วงที่ นายวิรัติ ยังเป็นพระ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นั้น เคยมีผู้มอบเงินบริจาคให้กับ มจร.พิจิตร เป็นเงิน 3 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารของ นายวิรัติ เนื่องจากขณะนั้น นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี มีตำแหน่งเป็นผอ. ดูแล มจร.ดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา มจร. แต่ปรากฎว่าหลังได้รับเงินมาแล้ว นายวิรัติ กลับไม่มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของมจร.พิจิตร แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การจับกุมตัวดังกล่าว
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายที่ถูกจับกุมในวันนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างคุมตัวมาสอบปากคำยังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) ซึ่งในส่วนของรายละเอียดทางคดี ทางเจ้าหน้าที่จะมีการแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในช่วงบ่ายวันนี้