"อธิบดีดีเอสไอ" แจงคดีหุ้น MORE ร่วมมือหลายฝ่ายยับยั้งความเสียหาย-เอาคนผิดมาลงโทษได้

วันนี้ (1 ส.ค.) เวลา 13.00น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมแถลงความคืบหน้าสำคัญคดีหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) และการยกระดับการทำงานร่วมกัน เพื่อตลาดทุนไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสื่อสารให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงการประสานความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการป้องกันและป้องปรามการกระทำความผิดในตลาดทุน ซึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการคดีหลักทรัพย์ MORE จนส่งผลให้สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวน และมีการกล่าวโทษผู้ร่วมกระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วพ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า คดีหุ้น MORE เป็นพัฒนาการของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้กระทำผิดอาศัยความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออยู่ในแวดวงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) รู้ขั้นตอนวิธีการซื้อขายจนชำนาญสามารถมองเห็นช่องโอกาสที่จะทุจริตได้ ความสำเร็จของเรื่องนี้เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้สามารถระงับยับยั้งความเสียหายของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัท รวมความเสียหายประมาณ 4,500 ล้านบาท ที่จะต้องชำระให้กับผู้ขายหลักทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วย"โดยใช้มาตรการทางแพ่งของกฎหมายฟอกเงินในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินและนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย และยังมีการดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดด้วย ดังนั้น นอกจากที่ผู้กระทำผิดจะไม่ได้ทรัพย์สินตามที่ตั้งใจไว้แล้ว ยังอาจจะต้องรับโทษในทางอาญาในสถานหนักด้วย" อธิบดีดีเอสไอ ระบุ