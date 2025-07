"เต้ มงคลกิตติ์" ร้อง ดีเอสไอ สอบส่วยกัมพูชา- ศูนย์ CI เมียนมา

วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 11.00 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (มตช) ยื่นหนังสือถึง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อเร่งติดตามตรวจสอบขบวนการเรียกเก็บค่าหัวคิว Name List และ Calling กรม ของแรงงานกัมพูชา-เมียนมา-ลาว และค่าหัวคิวเข้าศูนย์ CI แรงงานเมียนมา โดยมี น.ส.อรุณศรี วิชชาวุธ ผอ.กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนรับเรื่องนายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ผ่านบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศ และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 เปิดให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 16-30 ธ.ค.67 ครอบคุมแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 1.แรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและมีงานทำ 2.แรงงานหลบหนีเข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารใดๆ 3.แรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ 4.แรงงานที่มีวีซ่าทำงานแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (บัตรชมพู) 5.แรงงานที่มีเอกสารครบแต่ใบแจ้งออกหมดอายุ และ 6.แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่มีหนังสือเดินทางและตราประทับนายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 26 ก.ย.67 ตาม มติ ครม. วันที่ 24 ก.ย.67 ผ่อนผันให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) ที่ครบกำหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 13 ก.พ.68 ประกอบด้วย เมียนมา 2 ล้านกว่าคน กัมพูชา 2.8 แสนคน ลาว 9.4 หมื่นคน และเวียดนาม 3 พันกว่าคน (แรงงานเก่า) ส่วนแรงงานกลุ่มใหม่ (เถื่อน) ลงทะเบียน 1.2 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีลงทะเบียนย้อนหลังประมาณ 5 หมื่นคน (ส่วยหัวละ 3,500 บาท รวม 175 ล้านบาท)"ทั้งนี้ การลงทะเบียนของแรงงานเมียนมา เดิมทีจะเก็บค่า Name List แต่การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมา มีการข้ามลำดับ และในประเทศไทยได้เปลี่ยนตัว รมว.แรงงาน จึงทำให้ไม่มีการจ่ายค่า Name List รายละ 2,500 บาท กับแรงงานเมียนมากว่า 2 ล้านคน หากคิดเป็นเงินกว่า 5 พันล้านบาท แต่ถูกจัดเก็บไว้กับ บนจ. ต่างๆ ยังไม่มีการจ่ายให้ใคร แต่ค่า Calling กรม ยังจะมีเหมือนเดิม รายละ 500 บาท แต่ขอให้เรื่องเงียบก่อน หากคิดจำนวนแรงงานเมียนมา 2 ล้านคน จะประมาณ 1 พันล้านบาท"นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า ส่วนแรงงานเมียนม่านอกระบบ จะเข้าศูนย์ CI ที่จะเปิด 1 ส.ค.68 แบ่งเป็น 4 ศูนย์ สมุทรปราการ 1 จุด , สมุทรสาคร 2 จุด , เชียงใหม่ 1 จุด และ สุราษฎร์ธานี 1 จุด มีแรงงานประมาณ 1.2 ล้านคน ทำบัตรเฉพาะทำงานในไทยเท่านั้น ต้องเสียค่าส่วยทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา คิดแล้วประมาณ 585 ล้านบาทนอกจากนี้ สำหรับส่วย Name List ของกัมพูชา มี 3 บุคคล คือ นายเอส , นายไนท์ และ นายบอย ร่วมกัน ส่งให้คนในรัฐบาลกัมพูชาและไทย จึงเก็บ 2,500 บาท กับแรงงาน 2.8 แสนคน ประมาณ 700 กว่าล้านบาท แบ่งทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของกัมพูชาและไทย โดยฝั่งไทยต้องผ่านในนามเอกชน 2 ราย คือ ป๋าเตี้ย และ นายป๋อง ก่อนส่งให้ผู้ใหญ่ฝ่ายการเมือง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่วันนี้จะยื่นตรวจสอบเพียงบริษัทเอกชนที่จัดหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยก่อน ส่วนค่า Calling กรม รายละ 500 บาท หากแรงงานกัมพูชาไม่จ่ายก็ไม่สามารถดำเนินการเอกสารได้เช่นกันอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยลงตรวจค้นบริษัทเอกชนที่จัดหาแรงงานมาทำงานในประเทศ พบว่ามีความเชื่อมโยงเป็นบริษัทลูกข่ายของ นายเอส