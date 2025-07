รับตัว "เตชินท์-ฉมัง" ค้ายาข้ามชาติระดับสั่งการ หนีหมายจับกบดานเมียนมา ส่งกลับไทยรับโทษ

วันนี้ (16 ก.ค.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย , พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญญชาญ ผู้แทนจาก นบ.ยส.35 , พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ เสนาธิการ กองกำลังผาเมือง , พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย , นายอภิชาติ ใจงาม นายด่านศุลกากรแม่สาย , พ.อ.ปริญญา วีระศรีนารา หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติด ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ อินทรีย์ 19 เดินทางรับมอบตัว ผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายเตชินท์ หน่อวงค์ และ นายฉมัง กันทวงค์ เป็นนักค้ายาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญในระดับผู้สั่งการ หลังถูกออกหมายจับในคดียาเสพติด ได้ร่วมกันหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา จากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control : CCDAC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย Police Brigadier General Thant Lwin Maung, Joint Secretary of the Central Committee for Drug Abuse Control Commander of Drug Enforcement Division ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก) จ.เชียงรายความสำเร็จในการจับกุมตัวผู้ต้องหารายสำคัญในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก สำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control : CCDAC) ในการช่วยดำเนินการสืบสวนพิสูจน์ทราบที่พักอาศัยของผู้ต้องหาที่ใช้หลบซ่อนตัวในเมียนมา กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง 2 คน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในการงานร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย (นายเตชินท์ และ นายฉมัง) เป็นนักค้ายาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ต้องการตัว มีพฤติการณ์อยู่ในระดับผู้สั่งการและจัดหายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เครือข่ายผู้ลำเลียงชาวไทยลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากคดีการจับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมเฮโรอีน 154 กิโลกรัม ซุกซ่อนใต้เบาะรถตู้ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.67 จนกระทั่งทราบว่า ผู้สั่งการคือนายเตชินท์ และมีผู้ร่วมขบวนการ 2 คน คือ นายฉมัง กับ นายพรรคภูมิ และเมื่อวันที่ 15 ก.พ.68 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคี จับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางไอซ์ 500 กิโลกรัม โดยได้ออกหมายจับ 5 คน รวมนายเตชินท์ ด้วยจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ หน่วยงานภาคี ปฏิบัติการต่อเครือข่ายนายเตชินท์ ในห้วงวันที่ 5 มี.ค.68 ภายใต้ปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลม ครั้งที่ 3 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 10 จุด 6 จังหวัด (จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.สุโขทัย จ.พระนครศรีอยุธยา) เพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ 3 คน (นายเตชินท์ นายฉมัง นายพรรคภูมิ) สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ 1 คน (นายพรรคภูมิ) ยึดทรัพย์สินมูลค่า 80 ล้านบาท อาทิเช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ ทองรูปพรรณ เงินในบัญชีธนาคาร ฯลฯโดยพบว่าในห้วงเดือน ต.ค.67 - มิ.ย.68 มีการจับกุมยาเสพติดเครือข่ายนายเตชินท์ รวม 4 คดี ของกลางยาเสพติด ไอซ์ 609 กิโลกรัม เฮโรอีน 154 กิโลกรัม ยาบ้า 1.3 ล้านเม็ด ขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหา 8 คน (จับกุมแล้ว 3 คน) เตรียมรวมรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ 3 คน ยึดทรัพย์สินเครือข่ายรวมมูลค่า 100 ล้านบาทเห็นได้ว่าหลังจากถูกออกหมายจับ นายเตชินท์ และ นายฉมัง ได้หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ที่เมียนมา แต่ยังคงมีพฤติการณ์สั่งการและจัดหายาเสพติดให้บุคคลในเครือข่ายลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดบุคคลทั้งสองเป็นเป้าหมายในโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับประจำปีงบประมาณ 2568 (รวมเงินรางวัลนำจับ 2,500,000 บาท)เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.68 สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ นายเตชินท์ จึงประสานข้อมูลผ่าน อทป.ย่างกุ้ง ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control : CCDAC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้ช่วยสืบสวนพิสูจน์ทราบที่พักอาศัยของนายเตชินท ที่ใช้หลบซ่อนตัว จากการที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยดังกล่าว พบบุคคลตามหมายจับ จำนวน 2 คน คือ นายเตชินท์ หน่อวงค์ และ นายฉมัง กันทวงค์ภายหลังจากที่รับส่งมอบตัว นายเตชินท์ และ นายฉมัง มาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมกับหน่วยงานภาคี ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการต่อทรัพย์สินของบุคคลในเครือข่ายเพิ่มเติมต่อไป