ม.พะเยา หารือความร่วมมือบริษัทคลาวด์และศูนย์ข้อมูลภาครัฐชั้นนำจีน

วันนี้ (26 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม L806 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ อาคารมหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mr. Xiao Xue Executive President & Chief Engineer – Inspur Group Co., Ltd. Chairman of the Board – Inspur Cloud Information Technology Co., Ltd. พร้อมคณะจาก บริษัท Inspur Cloud Information Technology Co., Ltd. และบริษัท Fuse One Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูลภาครัฐชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพบปะครั้งนี้เป็นการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้าน Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), High-Performance Computing (HPC) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตผู้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินธน์ นนทมาลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะจากบริษัท ดังกล่าว จำนวนรวม 30 คน