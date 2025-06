ลุยต่อเนื่อง ป.ป.ส.–กทม. ผนึกกำลังจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Music Against Drugs 2025 จุดพลังเยาวชนร่วมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด “Music Against Drugs 2025” ครั้งที่ 2 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปลุกพลังคนรุ่นใหม่และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นางเมทินี พัฒนภักดี เลขานุการกรม สำนักงาน ป.ป.ส. พันตำรวจเอก ศิริชาติ จันทร์พรหมมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม มากกว่า 2,500 คนนายยู่สินฯ กล่าวระหว่างพิธีเปิดว่า“การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเกิดผลอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งการรวมตัวกันในวันนี้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง พลังที่สร้างกระแสให้ทุกคนตื่นตัวและลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด”ภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มศิลปินที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชน อาทิ JustmineNika, PERSES และ INDIGO รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่น บูท “BE SMART SAY NO TO DRUGS” ของสำนักงาน ป.ป.ส. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และบูทรับเชิญพิเศษจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน เครื่องดื่ม Red Bull Soda Energy Drink ฟรี! ตลอดทั้งงาน และไฮไลท์สำคัญที่คนให้ความสนใจไม้แพ้บูทอื่น ๆ นั่นก็คือ บูทเกมงานวัด ได้แก่ ปาบอล ปาลูกโป่ง ที่มีความสร้างสรรค์และออกแบบสอดแทรกสาระความรู้ด้านยาเสพติดได้อย่างแยบยล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลดีอย่างชัดเจนนายยู่สินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรม Music Against Drugs 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา และเป็นก้าวสำคัญในการสื่อสารเชิงรุกที่เน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติดที่ยั่งยืน และเสียงเพลงในวันนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่คือพลังบวกที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมผ่านการแจ้งเบาะแสยาเสพติดโดยโทรสายด่วน 1386 และแอปฯ ทางรัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่สะดวก ปลอดภัย และสามารถเลือกแจ้งแบบไม่ระบุตัวตนของผู้แจ้งได้”