สน.ลุมพินี อบรมยุทธวิธีตำรวจจราจร ในบทบาทผู้เผชิญเหตุคนแรก

MGR Online-ผกก.ลุมพินี สั่งเรียกอบรม แลกเปลี่ยนแนวคิด และยุทธวิธีตำรวจจราจร ในบทบาทการเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรก หลังเกิดเหตุตำรวจจราจร วิ่งกระชากไรเดอร์ฝ่าฝืนกฎจราจรจน จยย.ล้มผู้โดยสารบาดเจ็บ

วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ สน.ลุมพินี พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.โรจนินทร์ ธิติภัสราวงศ์ รอง ผกก.จร.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.อนันท์ วงศ์คำ รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.อดิศักดิ์ แก้ววงศา สว.จร.สน.ลุมพินี พร้อมด้วยตำรวจฝ่ายจราจร สน.ลุมพินี รวม 45 นาย ได้ร่วมกันอมรม/แลกเปลี่ยน หลักการแนวคิด และยุทธวิธี ให้กับตำรวจจราจร ในบทบาทการเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responders) ดังนี้1. แนะนำ กรอบแนวคิดในการพกพาอุปกรณ์ประจำกายที่จำเป็นไว้สำหรับระงับเหตุ2.ทบทวน การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อาญา ม.683.แนะนำหลัก NEWHALL "L" leave the scene safer more advantage : ถ้าไม่คุ้มอย่าเสี่ยงดีกว่า4.การสกัดจับโดยใช้ Stop Stick VS การยิงยาง5.ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก case study ต่างๆ6.แจกจ่ายดิ้วให้ตำรวจจราจร ไว้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 20 อันทั้งนี้ เพื่อให้ตำรวจจราจรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder) ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลัก SOPผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเกิดเหตุตำรวจจราจร สน.ปทุมวัน วิ่งตามกระชากรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าสัญญาณไฟจราจร เป็นเหตุให้รถล้มลงผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ บริเวณจุดกลับรถแยกปทุมวัน ถนนพญาไท ภายหลัง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.