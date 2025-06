SILQ ATELIER THAILAND เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยด้วยผ้าไทยสู่เวทีโลก

วันที่ 5 มิ.ย. 68 ห้องเสื้อ PETCH BOUTIQUE ร่วมกับ ICONCRAFT โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดตัวโครงการ “SILQ : ATELIER THAILAND – THE MARK OF THAI TEXTILE MASTERY” อย่างเป็นทางการ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับแบรนด์นักออกแบบไทยที่ใช้ผ้าไทย ผ่านมาตรฐาน “SILQ” ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมการออกแบบระดับสากลภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในหลายภาคส่วนเข้าร่วม โดยมีการจัดแฟชั่นโชว์พิเศษ “THE SILQ REIMAGINATION” ที่นำเสนอคอลเลกชันจากผ้าไทยกว่า 250 ชนิด ถ่ายทอดผ่านฝีมือของดีไซเนอร์ไทยและช่างตัดเย็บระดับมาสเตอร์ ภายใต้มาตรฐาน SILQ ซึ่งมี 4 เสาหลัก ได้แก่ Sustainability, Innovation, Legacy, และ Qualityดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการ SILQ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผ้าไทยจากสินค้าวัฒนธรรมไปสู่การเป็นต้นทุนเชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ การออกแบบ และการตลาด เพื่อให้ผ้าไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืนนางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ผ้าไทยคือผลผลิตแห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต และศิลปะที่สืบทอดกันมายาวนาน โครงการ SILQ ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนา Soft Power ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถผลักดันผ้าไทยเข้าสู่เวทีแฟชั่นโลกในรูปแบบที่ร่วมสมัยและสง่างาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทย และตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับสากลด้านนางสาวอโณทัย ธนาดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ SILQ กล่าวว่า THE SILQ REIMAGINATION ไม่ใช่แค่แฟชั่นโชว์ แต่คือก้าวแรกของการประกาศจุดยืนของแบรนด์ไทยที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก ด้วยเอกลักษณ์ที่แข็งแรง ระบบสนับสนุนที่ชัดเจน และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นพลังผลักดันแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดแฟชั่นระดับสากลอาจารย์จารุต ภิญโญกีรติ ประธานโครงการ SILQ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ PETCH BOUTIQUE กล่าวว่า SILQ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายดีไซเนอร์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทย ตั้งแต่การคัดเลือกเส้นใย การออกแบบ ตัดเย็บ โครงสร้างแพตเทิร์น ไปจนถึงการวางระบบการตลาดระดับนานาชาติ เป้าหมายของเราคือการผลักดันผ้าไทยให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นหรูในตลาดโลกนางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ที่ปรึกษาการบริหารความร่วมมือกับองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ICONCRAFT มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ SILQ เราเชื่อในพลังของผ้าไทยและศักยภาพของดีไซเนอร์ไทย ICONCRAFT จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดพื้นที่ให้กับนักออกแบบได้แสดงผลงาน และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดออนไลน์ ตลอดจนสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยอย่างยั่งยืน