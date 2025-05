"ทวี" เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Yellow Ribbon Thailand Presents ราชทัณฑ์ "Run for Relife 2025"

วันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ถนนนนทบุรี 1 จ.นนทบุรี ว่า เมื่อเวลา 05.30 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Yellow Ribbon Thailand Presents ราชทัณฑ์ "Run for Relife 2025“ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ก้าวพลาด และสร้างการยอมรับว่าการกลับคืนสู่สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับ และมีประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คนพ.ต.อ.ทวี กล่าวในพิธีเปิด ว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อกรมราชทัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าทางสังคมครั้งนี้ เป็นการยกระดับแนวทางการฟื้นฟูผู้ต้องราชทัณฑ์ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้างสะพานเชื่อมกลับสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน หากยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริม “โอกาสครั้งที่สอง” ให้แก่ผู้พ้นโทษ และสร้างความเข้าใจต่อแนวทาง “การไม่เลือกปฏิบัติ” ซึ่งถือเป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของการเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมอย่างแท้จริง“กระบวนการยุติธรรมในศตวรรษที่ 21 ต้องไม่หยุดอยู่เพียงการลงโทษผู้กระทำผิด หากแต่ต้องมุ่งเน้นไปถึงการฟื้นฟูและคืนคนคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การให้โอกาสผู้พ้นโทษ ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล หากแต่เป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างรากฐานของสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน“ พ.ต.อ.ทวี กล่าวรมว.ยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม Run for Relife 2025 ในวันนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญของการสื่อสารสาธารณะ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตา ความเข้าใจ และความยุติธรรมอย่างแท้จริง ในนามกระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่เชื่อในคุณค่าของมนุษย์ ขอให้ผู้มาร่วมงานฯ ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความสุข และแรงบันดาลใจจากทุกย่างก้าวในวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Yellow Ribbon Thailand Presents ราชทัณฑ์ "Run for Relife 2025“ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม แบ่งเป็น มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร,ฟันรัน 5 กิโลเมตร, เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สังคมเกิดการยอมรับผู้ต้องราชทัณฑ์และผู้พ้นโทษ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ และเพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วนของสังคม สมทบทุนซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านกึ่งวิถี (HalfwayHouse) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาลให้ผู้กระทำผิดได้ปรับตัวเข้าสู่สังคม และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมในการให้โอกาส ให้การยอมรับ และให้การช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีที่ยืนในสังคม