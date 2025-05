ราชทัณฑ์เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ภายใต้กิจกรรม “The Best of Prisoner Products Gallery& Wonderful Scenery of Hub Poel @ Rim Nam Nont”

วันนี้ (16 พ.ค.) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ภายใต้กิจกรรม “The Best of Prisoner Products Gallery & Wonderful Scenery of Hub Poel @ Rim Nam Nont” โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอุปนายกที่ 1 และประธานฝ่ายพัฒนาสตรี สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก สถาบันคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี น.ส.วริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรีกรมราชทัณฑ์ จัด โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ภายใต้กิจกรรม “The Best of Prisoner Products Gallery & Wonderful Scenery of Hub Poel @ Rim Nam Nont” เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ฝึกวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง อาทิ พวงมาลัยทูลเกล้าถวาย การปั้นน้ำตาลลิน ภาพฝีมือผู้ต้องขัง กระเป๋าสม็อคเสื้อผ้า และกระเป๋า ฯลฯ พร้อมร่วมรับชมการสาธิตการประกอบอาหาร จากคุณสัญญา ธาดาธนวงศ์ (เชฟกอล์ฟ์) จาก MasterChef Thailand Season 2 และคุณวรพล อิทธิคเณศร (เชฟธอมัส) จากเพจ ตำรับข้างวัง การฝึกวิชาชีพวิชาชีพผู้ต้องการประกอบอาหาร ตลาดจนเยี่ยมชมการดำเนินกิจการร้านหับเผย @ ริมน้ำนนท์กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์ นำมาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ฝึกทักษะความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง ในสาขาวิชาชีพที่ผู้ต้องขังให้ความสนใจ จึงถือเป็นกิจกรรมเปิดโลกแห่งการพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม ให้เขาเหล่านี้พร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปปัจจุบันร้านหับเผย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ของผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ อีกทั้งร้านหับเผย by เรือนท่านนท์ ภายใต้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เน้นการทำอาหารเรียบง่าย ๆ แต่รสชาติอร่อยด้วยฝีมือเชฟผู้ต้องขังจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ เพื่อเป็นการขอพื้นที่ทางสังคมให้แก่อดีตผู้ก้าวพลาด ได้ออกมาฝึกทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้ได้ปรับตัวเข้ากลับสังคมก่อนพ้นโทษ โดยนอกเหนือจากการควบคุม ดูแล แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์แล้ว สิ่งสำคัญคือการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพวกเขาเหล่านี้ให้มีทักษะอาชีพกลับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน