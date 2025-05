ปทส.บุกช่วย 2 ลูกอุรังอุตังจากเครือข่ายค้าสัตว์ป่าข้ามชาติพรากลูกจากแม่

วันนี้ (15 พ.ค.) พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส.พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย รรท. ผกก.1 บก.ปทส, พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส., พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ชูกรณ์,พ.ต.ท.สรัล ยศพลพิเนต, พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก, พ.ต.ต.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า โดย ชุดเหยี่ยวดง และ ศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปฏิบัติได้สืบสวนร่วมกับ หน่วยงานของ U.S. Fish and Wildlife Service แห่งสหรัฐอเมริกา, Wildlife Justice Commission ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ The United Nations Office on Drugs and Crime แห่งองค์การสหประชาชาติ ร่วมกันจับกุม นายธนะสิทธิ อายุ 47 ปี พร้อมของกลางลูกลิงอุรังอุตัง จำนวน 2 ตัว อยู่ภายในตะกร้าพลาสติก ได้ภายในปั๊มน้ำมัน ถ.ประเสริฐมณูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯสืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนร่วมกับหน่วยงานของ USFWS, WJC และ UNODC พบว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า จะนำลูกลิงอุรังอุตัง จำนวน 2 ตัว มาส่งมอบให้ลูกค้าภายในปั๊มน้ำมัน ถ.ประเสริฐมณูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยตกลงขายกันในราคาตัวละ 300,000 บาท จึงได้ซุ่มอยู่บริเวณนัดรับมอบ ก่อนแสดงตัวจับกุม นายธนะสิทธิ์ พร้อมของกลางลูกลิงอุรังอุตัง 2 ตัว นอนอยู่ภายในตะกร้าพลาสติกขนาดเล็กและพบขวดนมเพื่อให้กับลูกลิงกินสอบสวนนายธนะสิทธิ ให้การรับสารภาพว่า มีคนว่าจ้างให้นำลิงทั้ง 2 ตัวมาส่งให้ลูกค้า เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม โดยไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ” ก่อนนำตัว นายธนะสิทธิ์ ส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดี ส่วนลิงอุรังอุตัง จำนวน 2 ตัว ส่งมอบ ให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลต่อไปทั้งนี้ ลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมาย หรือสัตว์ป่าควบคุมที่อยู่ในบัญชีไซเตส (CITES) หรือสัตว์ที่อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ และอุรังอุตังถูกจัดอันดับเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต