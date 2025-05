เปิดประวัติ"วิทยา กันส์แทคติกส์" ผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืน หน่วยงานรัฐเตรียม คว้าตัวสอนยิงปืนป้องกันตัวครูในจชต. พบลูกศิษย์ "พนมเทียน" เคยอบรมหน่วยงานภาครัฐ ทหาร-ตำรวจ-กรมราชทัณฑ์ เพียบ

11 พ.ค.2568 หน่วยงานภาครัฐเตรียมปัดฝุ่นโครงการฝึกอบรมสอนยิงปืนป้องกันตัวให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวิทยา สุขสมโสตร หรือ "วิทยา กันส์แทคติกส์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืน เป็นผู้อบรมล่าสุด นายวิทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเปิดสนามยิงปืนGT - Shooting Center อ. บางไทร จว. พระนครศรีอยุธยา สอนใช้อาวุธปืนป้องกันตัวให้กับประชาชน ภายใต้หลักสูตร Shoot for life ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องรู้กฎ และมาตรการความปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแต่ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมใช้บริการสำหรับ หลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งจำแนกปืนออกเป็น 3 ประเภท 1.ปืนสั้น ออโต้ ลูกโม่ 2.ปืนลูกซอง 3.ปืนยาวติดกล้อง ยิงระยะไกล และแต่ละกลุ่มอาวุธแบ่ง3ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับสูงขึ้น และระดับสุดยอดของปืนแต่ละประเภทรวมครูฝึกต้องมีเพียงพอดูแลทั่วถึง และที่สำคัญต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการยิงปืนต่อสู้ มีการเน้น เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อสร้าง นักยิงปืนที่มีคุณภาพ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม อยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า มีผู้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุร้ายแรง สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืน ต้องรู้จักความปลอดภัย มีจริยธรรม และคุณธรรมในตัวเองสูง ใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวความคิดหลักสนามGT - Shooting Centerสำหรับ สนามGT - Shooting Center ยังเป็นที่ตั้งของสมาคม ยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย สมาคมShoot for life สมาคม กีฬายิงปืนGT - Shooting ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องหมด ทุกประการ ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรม ภายใต้สามองค์กรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ ประชาชนได้ใช้อาวุธปืน ถูกต้องปลอดภัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนายวิทยา ยังกล่าวอีกว่า หลักสูตร Shoot for life เป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทย ได้ทำเอ็มโอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อ 27 ก.ย.2554"ผมภาคภูมิใจมากที่สุด คือได้ฝึกอบบมสอนให้ครู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการใช้อาวุธปืนป้องกันตัว เพราะครูตกเป็นเป้าหมาย ผมสอนมา15รุ่น ให้ครูในพื้นที่กว่า1,000 คน และครูทุกคนก็ยังอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันนี้ หน่วยงานภาครัฐ จะฟื้นโครงการนี้ใหม่ ให้ฝึกสอนครูใน3จชต. อยู่ระหว่างพูดคุยรายละเอียด โดยหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และจะนำครูมาฝึกสอน สนามGT - Shooting Center " นายวิทยา กล่าวและว่านอกจากนี้ตนได้รับใบผู้ทรงคุณวุฒิ ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผ่านการรับเชิญฝึกอบรมให้ หน่วยอรินทราช 26 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีพิเศษ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษต่อภัยคุกคาม อาชญากรรม และการก่อการร้ายนอกจากนี้เป็นผู้บรรยายอาวุธศึกษาบางส่วนให้กับ การอบรมสืบสวนก้าวหน้า และศูนย์ยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ใหญ่ที่สุดของตำรวจนายวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับกองทัพ ตนไปฝึกอบรมและสอนให้กำลังพลซึ่ฃเป็นทีมแข่งของกองพลพัฒนาที่1(ค่ายศรีสุริยวงศ์) อ.เมือง จว.ราชบุรี ถือเป็นม้ามืดที่ทะลุทะลวงขึ้นมาแล้วก็ติดอันดับ ทั้งที่เป็นทหารช่างและยังฝึกอบรมและสอนให้ประชาชนทั่วไป ในนามกองพลพัฒนาที่1 ตลอดจนถึง การฝึกสอนให้กับทหารเสือพระสุริโยไท กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 4(ร.4พัน2)จว.นครสวรรค์ รวมถึงครูฝึกของกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์(ชื่อปัจจุบันกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์) ในสมัยนั้นมี พ.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ และส่งครูฝึกชุดนี้ ลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มาฝึกอบรม5วัน4คืน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบใหม่ ให้ตรงกับภารกิจและหน้าที่ ต่างจาก พลเรือนที่ป้องกันชีวิตทรัพย์สินรวมถึงชุดพิทักษ์ป่าไม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกนั้นจะเป็นทหารตำรวจที่มาเรียนนามบุคคล ไม่ได้มาในนามของหน่วยนายวิทยา เล่าถึง ปูมหลังก่อนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานราชการ ที่สำคัญของไทย และคนในแวดวงการใช้อาวุธปืนว่า สมัยวัยรุ่นอยากเป็น นักเขียน นักประพันธ์ หรือทำอาชีพตำรวจทหารเหมือนวัยรุ่นทั่วไป แต่หลังจากตนได้อ่าน นิยายชื่อดัง เพชรพระอุมา ก็อยากเป็นนายพราน ชอบอาวุธปืน และมีโอกาสได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์พนมเทียน ผู้ เขียนหนังสือดังกล่าวซึ่งเก่งทั้งในเรื่องบทประประพันธ์และอาวุธศึกษา หมายเลข1 ของประเทศไทย และทั่วโลกยอมรับท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดให้กับตน และตนก็นำมาพัฒนาต่อยอด ตั้งแต่ทำนิตยสาร guns&tactics ทดสอบอาวุธปืนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ไม่มีอาวุธปืนชนิดไหนที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เราไม่ผ่านมือของตนกระนั้นตนได้เขียนตำราที่เกี่ยวกับอาวุธปืนประมาณกว่า 30 เล่ม ครอบคลุมอาวุธปืนทุกชนิด ซึ่งล่าสุด กระทรวงกลาโหม ได้พัฒนาปืนคชสีห์ 2020 โดยใช้ตำราของตนเป็นแนวทาง และขอคำแนะนำจากตนในบางเรื่องในตอนท้าย นายวิทยา ยังฝากถึงคนนิยมชมชอบในอาวุธ ว่า สิ่งที่เราวิตกกังวลกันมาก ประเทศไทย ไม่ได้มีการขอมีอาวุธปืนง่าย แต่ประเด็นที่ห่วง ผู้ที่ขออนุญาตมีอาวุธปืนส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ กฎความปลอดภัย ในการใช้อาวุธ บางคนแค่เพียง เป็นสมาชิกในสนาม ก็นำไปประกอบมีอาวุธปืนแล้ว ขาดการใส่ใจการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นประเภทครูพักลักจำ เรียนรู้จากโลกโซเชียล ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายตนมองว่าคนที่จะมีอาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเอง ควรเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ไหนก็ได้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้รู้การใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และที่สำคัญ คนมีอาวุธปืนต้องมีคุณธรรมสูง มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่เช่นนั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและสังคม คำพูดประโยคหนึ่ง ที่จะสอนลูกศิษย์เสมอ "กระสุนเปลี่ยนชีวิต"