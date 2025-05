“วันเดียวเที่ยวครบจบที่นนทบุรี” เปิดตัวกิจกรรม One Day Trip 2568 ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบมิติในจังหวัดเดียว

วันนี้ (1 พ.ค. 68) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมกัมปะนี โรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรม One Day Trip นนทบุรี 2568 ภายใต้แนวคิด “วันเดียวเที่ยวครบจบที่นนทบุรี” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการแถลงข่าวครั้งนี้มีบุคคลสำคัญร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพมหานคร), นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวนนทบุรี, นางสาวยลดา รองหานาม ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี, นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติกิจกรรม One Day Trip นนทบุรี 2568 มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นใน 4 เส้นทางหลัก ดังนี้ ทริปที่ 1 เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยา สักการะพระศรีอริยเมตไตรยและพระอินทร์แปลง ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และสัมผัสวิถีชีวิตมอญบนเกาะเกร็ด จัดขึ้นวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2568 รับจำนวนจำกัดรอบละ 200 คนทริปที่ 2 เส้นทางจักรยาน บางใหญ่ - ไทรน้อย - เปิดเส้นทางใหม่สำหรับนักปั่นผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร และวัดเสนียวงศ์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งพลังงานทดแทน จัดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2568 รับจำนวนจำกัด 200 คนทริปที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้ำ - แบ่งเป็น 2 เส้นทาง จากวัดอัมพวัน นำชมชุมชน บ้านปลาทู บางใหญ่เก่า วัดพระนอน วัดพระเงิน รวมถึงวัดโบสถ์บน พร้อมกิจกรรมเก็บขยะและโยน EM Ball เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดในวันที่ 3 และ 7 พฤษภาคม 2568 รับจำนวนรอบละ 50 คนทริปที่ 4 เส้นทางคลองอ้อมนนท์ - สัมผัสชีวิตคนริมน้ำผ่านวัดและตลาดน้ำสำคัญ เช่น วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดอุทยาน วัดพิกุลเงิน วัดโตนด และตลาดน้ำวัดตะเคียน พร้อมกิจกรรมชุมชน จัดในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2568 รอบละ 150 คนนางสาวปาณิสรา กล่าวว่า กิจกรรม One Day Trip ที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์ของนนทบุรีในหลากหลายมิติ ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติในแบบที่ไม่ต้องเดินทางไกล ก็สามารถเที่ยวได้ครบในวันเดียว ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เราคัดสรรไว้ให้ รับรองว่า “วันเดียวเที่ยวครบ” ได้จริงที่นนทบุรีผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “One Day Trip นนทบุรี 2568 - วันเดียวเที่ยวครบจบที่นนทบุรี” ได้ทาง Facebook : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป