ไลออนส์ดอนเมืองฯ มอบรางวัลงานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวาระครบ 32 ปี

วันที่ 26 เม.ย. ไลออน เขมภณ ฉัตรวิทยา นายกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ พร้อมด้วย ไลออน ดร.จารุวรรณ ทองคำ เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ และทีมงานสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ลิ่ง เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กทม.โดยมี ไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ1เป็นประธานเปิดงาน ไลออน ชาตรี เลิศสิริมงคลชัย อดีตประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวปิดงาน และ 'แหม่มซ่าส์' มาลินี ส่วนมี รองอันดับ 1 มิสแกรนด์สตูล 2025 ร่วมมอบรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ครั้งนี้นอกจากวัตถุประสงค์นำรายได้มาพัฒนาสังคม และสร้างกุศลทางสาธารณะแล้ว ยังถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 32 ปี ของ สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ด้วย เนื่องจาก สโมสรฯ ได้ทำพิธีก่อตั้งเป็น สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 และได้รับชาร์เตอร์บัตร จากไลออนส์สากลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536 ปีนี้จึงถือว่าก่อตั้งมาครบ 32 ปีแล้ว โดยมี ไลออน คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ (จิราธิวัฒน์) เป็นนายกก่อตั้งและเป็นนายกสโมสรท่านแรกโดยผู้เข้าแข่งขันประเภท ทีมกิตติมศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ "ทีมช่วงระวี" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ "ทีมเดวิด" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ "ทีมคณะเทพ" ส่วนผู้เข้าเเข่งขันประเภททีมทั่วไปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ "ทีมปิ่นเกล้า" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ "ทีมพุทธมณฑล สาย 2"" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ "ทีมเบบี้เกิร์ล" นอกจากนี้ยังมีรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ "คุณต่อ จากทีม ดร.ต่อพงษ์ ภาค C" รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล หญิง ได้แก่ "คุณเตย จากทีม LITTLE THREE" และ รางวัลบู้บี้ เป็นของ "ทีมแอร์พอร์ต"ไลออน เขมภณ ฉัตรวิทยา นายกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ ปีนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวไลออนส์ นำของรางวัล อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของอื่นๆ มาร่วมให้การสนับสนุน เป็นรางวัลพิเศษให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน จำนวนหลายชนิด จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ จนเสร็จสิ้นพิธีอย่างสมบูรณ์ด้าน ไลออน ดร.จารุวรรณ ทองคำ เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพ กล่าวว่า ทางสโมสร จะนำรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายบัตร มาสนับสนุนกิจกรรมโครงการสาธารณะประโยชน์ และสาธารณกุศลต่างๆ ของสโมสรในปีบริหาร 2567-2568 ตลอดจนนำมาพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้วยการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน นำมาช่วยเหลือสังคมโดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สอนอาชีพแก่แม่บ้าน ผู้ยากไร้ และคนชรา รวมถึง มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพวกเราชาวไลออนส์ ต่อไป.