อู่ต่อเรือมาร์ซัน-กลาโหมโอมาน ร่วมจัดพิธีตัดเหล็กแผ่นแรกเรือ Landing Craft Mechanized

บริษัทมาร์ซันจำกัด (มหาชน)มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ต่อเรือที่มีมาตรฐานระดับโลกโดยจากผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าอู่ต่อเรือของคนไทยมีขีดความสามารถและมีความพร้อมในฐานะผู้ต่อเรือในระดับสากล

เมื่อวันที่ 26เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้(25เม.ย.)บริษัทมาร์ซันจำกัด (มหาชน)ได้จัดพิธีตัดเหล็กแผ่นแรก (First Steel-Cutting Ceremony)เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเริ่มต้นโครงการต่อสร้างเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลาง(Landing Craft Mechanized – LCM)จำนวน 4ลำของกระทรวงกลาโหมแห่งรัฐสุลต่านโอมานโดยมี H.E. Dr. Mohammed Al Zaabi (ปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งรัฐสุลต่านโอมาน)ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยพิธีนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญภายใต้ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ลงนามเมื่อวันที่ 10ธันวาคม 2567ระหว่างบริษัทมาร์ซันจำกัด (มหาชน)และกระทรวงกลาโหมแห่งรัฐสุลต่านโอมานโดยสัญญาฯดังกล่าวครอบคลุมการออกแบบต่อสร้างและส่งมอบเรือที่มีความทันสมัยตลอดจนแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและส่งเสริมศักยภาพการพึ่งพาตนเองในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือของรัฐสุลต่านโอมานซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงขีดความสามารถทางการทหารของรัฐสุลต่านโอมานที่มุ่งยกระดับความมั่นคงแห่งชาติและศักยภาพทางทะเลของประเทศอีกด้วยในงานนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดียิ่งโดยมี Rear Admiral Saif bin Nasser AL Rahbi (ผู้บัญชาการกองทัพเรือของรัฐสุลต่านโอมาน)พร้อมด้วยผู้แทนอาวุโสจากกระทรวงกลาโหมและ H.E. Issa Abdulla bin Al Alawi (เอกอัครราชฑูตโอมานประจำประเทศไทย)โดยผู้แทนจากประเทศไทยได้แก่พลเรือเอกพาสุกรีวิลัยรักษ์ (ผู้แทนผู้บัญการทหารเรือ),พลเอกวัฒนาฉัตรรัตนแสง (ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน)พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนางสาวศศิฤทธิ์ตังกุลรัตน์ (อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอย่างคับคั่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศบริษัทมาร์ซันจำกัด (มหาชน)ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523ปัจจุบันส่งมอบเรือให้กับหน่ายงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วกว่า 355ลำโดยมีผลงานเรือที่สำคัญได้แก่เรือตรวจการณ์ปืน,เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง,เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี,เรือขจัดคราบน้ำมัน,เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน,เรือรับส่งลูกเรือสำหรับกิจการกังหันลมในทะเลโดยทางบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานในระดับสากลมากมายเช่น ISO 9001:2015 – Quality Management System, ISO 14001:2015 – Environmental Management Systemและ ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System