ลดความสูงซากตึก สตง.เหลือ 13 เมตร การรื้อถอนยังคงแล้วเสร็จตามกำหนดสิ้นเดือนนี้

วันนี้ (17 เม.ย.) นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยความคืบหน้า การรื้อถอนซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พังถล่มและการค้นหาผู้สูญหาย ว่า ผ่านระยะเวลามานานหลายวันแล้วก็ยังไม่พบสัญญาณชีพ ตอนนี้เป็นการค้นหาร่างผู้สูญหาย การดำเนินการจะเน้นไปที่จุดใหญ่ คือบริเวณโซน C และ B จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่นำปูนออกมาจากอาคารพบว่า มีเหล็กเส้นจำนวนมากที่เรียงร้อยกันเป็นแพ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมช่างของทหาร และ กทม. นำเครื่องมือตัดแก๊ส มาช่วยในการตัดเหล็กออก เพราะถ้าหากใช้แค่เครื่องจักรหนักอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดความล่าช้าสําหรับความสูงของซากตึก สตง. ตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ 13.05 เมตร เฉลี่ยแล้วใน 1 วันสามารถลดความสูงของยอดซากได้วันละประมาณวันละ 3 เมตร ในส่วนของการค้นหาผู้ติดค้างตอนนี้ พบทั้งร่างกายและชิ้นส่วนมนุษย์ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบชิ้นส่วนมนุษย์ อีก 2 เคส บริเวณโซน C เชื่อมต่อ โซน B อย่างไรก็ตามการรื้อถอนซากปรักหักพังนั้นยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงมีลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานต่างๆ อาทิ เหล็กเส้น เหล็กลวด เศษแผ่นปูนจาก คาน และเสา ซึ่งนําออกมาจากบริเวณโซน C เพื่อนำกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเก็บตัวอย่างบางส่วนกลับไปตรวจสอบบ้างแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงทำการเก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้หลักฐานที่ครบถ้วน