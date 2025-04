ทนายความไทย คว้าแชมป์ฟุตบอลทนายความเอเชีย ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2568 ที่สนามทรู อารีนา หัวหิน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความได้นำเหล่าทัพนักฟุตบอลทนายความ พร้อมสต๊าฟโค้ช ทำการแข่งขันฟุตบอลทนายความแห่งเอเชียครั้งที่ 6 และเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล (ASIALAWYERS FOOTBALL CUP BY MONDIAVOCAT THAILAND HUA HIN 2-6 April 2025) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่สามของแต่ละรุ่น โดยเมื่อเวลา 08.00 น. เป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศทนายความเอเชีย รุ่น Master ระหว่างทีม Lawyer All Stars พบกับทีมทนายความประเทศอิหร่าน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Lawyer All Stars ทนายความจากประเทศไทย เอาชนะทีมทนายความประเทศ อิหร่าน จำนวน 3 ประตูต่อ 1 ผงาดคว้าแชมป์เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน และในการแข่งขันครั้งนี้นายสุรพันธ์ สาระพันธ์ หมายเลข 21 ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม และนายธณวัฒน์ โสพิกุล หมายเลข 24 ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมต่อมาเวลา 10.00 น. เป็นการชิงชนะเลิศในรุ่น Classic ระหว่างทีมทนายความจากประเทศจีน ชิงชนะเลิศกับทีมทนายความจากประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทนายความจากประเทศจีน เอาชนะ ทีมทนายความจากประเทศอินโดนีเซียด้วยการดวลจุดโทษส่วนทีมฟุตบอลจากสภาทนายความ ในรุ่น Classic ชิงอันดับสามพบกับทีมทนายความเกาหลีใต้ ซึ่งทีมฟุตบอลจากสภาทนายความเอาชนะทีมฟุตบอลทนายความจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยจำนวน 3 ประตูต่อ 1 คว้าอันดับสามไปครอง