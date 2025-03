ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จาก 4 อธิการบดีเพื่อการใช้งาน Upskill / Reskill / New Skill อย่างไร? ให้ OK

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อการใช้งาน Upskill / Reskill / New Skill อย่างไร? ให้ OK โดยได้รับเกียรติจาก 4 อธิการบดี เป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ ทำไมต้อง Reskill - Upskill - New skill รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อดีตอธิการบดี) บรรยายหัวข้อ "Skill" ตัวชี้วัดที่สำคัญยิ่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ "Skill" ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องการ และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อดีตอธิการบดี) Workshop เพื่อการใช้งาน "Skill" ให้ OK ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ท่าน รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดร.จรินทร์ สวนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ต.อ.ญาณพัทธ์ สวนแก้ว ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท ผู้ประสานงานโครงการ ครับ