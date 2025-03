ราชทัณฑ์จัด “Unseen in Prisons” นำชม Supermax เรือนจำกลางระยอง

วันนี้ (10 มี.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. มอบหมาย นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการ รมว.ยธ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยว “Unseen in Prisons” พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ นำหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์เข้าเยี่ยมชม Super maximum security แดนความมั่นคงสูงสุดของเรือนจำกลางระยอง และเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยองกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรม “Unseen In Prisons” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยวสู่สังคมภายนอก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยวในพื้นที่เรือนจำท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำ กลางระยอง 2. เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี 3. เรือนจำชั่วคราวเขาบิน สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี 4. เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง สร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เกิดการยอมรับ เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาสผู้ก้าวพลาด จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังขณะต้องโทษ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้ฝึกวิชาชีพด้านการบริการภายนอกเรือนจำ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมก่อนได้รับการปล่อยตัว ตลอดจนสามารถนำทักษะต่างๆ ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรม “Unseen In Prisons” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้นำคณะภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม Supermaximum security แดนความมั่นคงสูงสุดของเรือนจำกลางระยอง พร้อมร่วมรับชมการแสดงบรรเลงวงปี่สก๊อต ชมแดนสูทกรรม การแสดงนิทรรศการศิลปะ art Gallery to be creative การวาดภาพ งานปั้นจากผงขี้เลื่อย การปั้นน้ำตาล และการปลูกต้นแคคตัส รวมถึงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ซึ่งได้แก่ การสาธิตการทำเบเกอรี่ ช่างเสริมสวย นวดจากนั้นได้เดินทางไปยังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ซึ่งจัดเป็นจุดท่องเที่ยวให้บริการประชาชน พร้อมร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน ร่วมไหว้พระขอพรหลวงพ่อโต กิจกรรมเก็บผลผลิตผักปลอดสารพิษ เยี่ยมชมตลาดนัดเรือนจำชุมชนผลผลิตคนดี ร่วมให้อาหารสัตว์ ขี่กระบือ และแช่เท้าด้วยสมุนไพรคลายเส้น นวดแผนไทย ตลอดจนเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดำเนินการให้ความรู้และฝึกทักษะความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเรือนจำท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการบริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อให้เขาเหล่านี้พร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป