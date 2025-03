แพทย์ทหารคนแรก รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหิดลดี จากผลงานทางการแพทย์ ที่นำมาใช้จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันพระราชทานนาม 137 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอาจารย์ในดวงใจศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศให้ศ.คลินิก พล.ท.นพ.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น Mahidol University Alumni Awards 2025 โดยมีผลงานทางการแพทย์มากมาย และถือเป็นความภาคภูมิใจที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยขั้นนำทั่วโลก ศ.คลินิก พล.ท.นพ.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญมีผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้ ทำคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่1. การนำสาย Latex surgical Tube มาใช้ในการห้ามเลือดทหารที่เหยียบกับระเบิดขาขาดซึ่งก่อนใช้มีอัตราการเสียชีวิต 100% หลังจาก Latex surgical Tube มาใช้อัตราการเสียชีวิตเป็น 0% ต่อมากองทัพบกได้ประกาศให้ Latex surgical Tube เป็นอุปกรณ์ประจำกายของทหารทั้งกองทัพ2. ขณะเป็นผู้อำนวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม ได้ก่อตั้งและพัฒนา Subspecialty Clinic ของแผนกหูคอจมูก เป็นสถาบันแรกของประเทศไทย ที่สามารถจัดแบ่ง สาขาย่อยได้ทั้ง 7 สาขาดังนี้ คลินิก Allergy คลินิก Rhinology and Sinuses คลินึก Otoneurology คลินิก Head - Neck and Reconstructive Surgery คลินิก Pediatric Otolaryngolygy nain Voice lowing คลินิก Snoring และได้รับการยกย่องจากวารสาร Asiaweek ว่าเป็น หน่วยงานรักษาพยาบาลโรคทาง หู คอ จมูก ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งในเอเชีย3. เป็นผู้สนับสนุนและให้แนวคิดในการเป็นผู้นำ ด้านการแพทย์ทหารในอาเซียน โดยในปี 2013 ได้นำทีมแพทย์ทหารไทยร่วมการฝึกผสมอาเซียน ด้านภัยพิบัติที่ประเทศบรูไน และได้รับการชื่นชมจากสุลต่านบรูไนถึงศักยภาพของแพทย์ทหารไทย ซึ่งสามารถลงทางดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์ เข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติและทำสะพานเชือกเร่งด่วนนำผู้ป่วยกลับ ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว ในปี 2016 กระทรวงกลาโหมไทยได้รับการยอมรับให้เป็นแกนนำ ในการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) ขึ้นโดยมีที่ตั้งถาวรที่กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน