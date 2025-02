เปิดคำฟ้อง "ลูก-เมีย"หมอบุญ คดีฉ้อโกงประชาชน ส่วน"หมอบุญ"หนีต่างประเทศ

เปิดคำฟ้อง "ลูก-เมีย" หมอบุญ คดีฉ้อโกงประชาชน พบแบ่งหน้าที่กันทำ ใช้ความน่าเชื่อถือจงใจเสนอดอกเบี้ยสูง อ้างนำมาลงทุนทำ5โครงการทิพย์ ศาลสอบคำให้การ 17 ก.พ.นี้



วันนี้ (14 ก.พ.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.จิดาภา พุ่มพุฒ , น.ส.ศิวิมล จาดเมือง , นางจารุวรรณ วนาสิน ภรรยาหมอบุญ , นางนลิน วนาสิน ลูกสาวหมอบุญ น.ส.อัจจิมา พาณิชเกรียงไกร , นายภาคย์ วัฒนาพร , นางภัทรานิษฐ์ ณ สงขลา , นายธนภูมิ ชนประเสริฐ , นางณวรา กุญชร ณ อยุธยา , น.ส.มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์ , นายเนติวรรธน์ สุวรรณกูฏ , น.ส.นัญญากรณ์ ธรรมา และน.ส.ชัญญ์ญาณ์ พุฒิพงศ์ชญาห์ เป็นจำเลยที่ 1-13 ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน



คำฟ้องระบุว่า นายแพทย์บุญหรือนายบุญ วนาสิน ได้อาศัยความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแพทย์การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในนาม."โรงพยาบาลธนบุรี" มีกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจการบริการผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจโรงพยาบาล ในนามบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ(THG) มีโรงพยาบาลในเครือทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงดำเนินกิจการผ่านบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้าและโรงพยาบาลที่รับจ้างบริหารและกิจการอื่นๆอีกจำนวนมาก ได้กระทำการระดมเงินทุนจากประชาชนและได้ไปซึ่งเงินและทรัพย์สินจากประชาชนจำนวนมาก ประมาณ 16,000 ล้านบาทเศษ โดยร่วมกับจำเลยที่1-13 และพวกที่หลบหนียังไม่ได้ตัว

มาฟ้องได้แบ่งหน้าที่กันทำ ดังนี้

กลุ่มพนักงานบริษัทที่บริหารจัดการระดมเงินกู้ มีจำเลยที่ 1-4 กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง

กลุ่มบุคคลในครอบครัวที่ร่วมกันทำสัญญากู้ สัญญาค้ำประกัน จำนำหุ้น จำนองที่ดิน ฯลฯเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการระดมเงินกู้ มีจำเลยที่ 5-7

กลุ่มตัวแทนนายหน้าเพื่อจัดการระดมเงินทุน มีจำเลย 8-13 กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง



ครั้นเมื่อระหว่างประมาณต้นเดือน ม.ค. 53 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 15 ธ.ค.67เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสิบสาม.และนายแพทย์บุญหรือนายบุญวนาสินกับพวกที่หลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้บังอาจร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยทั้ง13 กับพวกดังกล่าวโดยทุจริตได้บังอาจร่วมกัน หลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปหรือแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป รวมทั้ง ผู้เสียหาย 605 ราย ผ่านช่องทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เนชั่นทีวี



มีการนำเสนอบทบาทและความสำเร็จทางธุรกิจในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยกย่องว่า

เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารกิจการ

โรงพยาบาลและการพัฒนาโครงการที่มีมูลค่าสูงหลายโครงการ เช่น โรงงานผลิตถุงมีอยาง (Thai MedicalGroups Co..LTD) โครงการซื้อและปรับปรุงอาคารสหไทย (ติดกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง) โครงการศูนย์สุขภาพและที่พักอาศัย ระดับ 6 ดาว บนพื้นที่ 5ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัย 56 ชั้น 376 ยูนิตและศูนย์การแพทย์ 4 ชั้นโครงการ Jin Well Being county โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุบนพื้นที่ 140ไร่ริมถนนพหลโยธินรังสิตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัย 13 อาคารรวม 1,300 ยูนิตและศูนย์สุขภาพโครงการ The Belleville Borom โครงการที่พักอาศัยบนถนนบรมราชชนนี โครงการสิริพาร์ควิวภูเก็ต โครงการ The Cha-am wellness cityโดยมีการใช้พื้นที่สื่อมวลชน ทั้ง สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวทั้งหมด



นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแผนการลงทุน โครงการทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง "หมอบุญทุ่ม 1.6หมื่นล้าน รุกธุรกิจเฮลท์แคร์ ไทย-

ต่างประเทศ" และรายการทางเนชั่นทีวีและสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งได้นำเสนอแผนการลงทุนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.โครงการสร้างศูนย์มะเร็งตั้งอยู่พื้นที่ 9ไร่ ย่านปิ่นเกล้า งบประมาณ 4พันล้านบาท



2.โครงการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ (Wellness Center) เนื้อที่ 5ไร่เศษ

ย่านพระราม3 ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคาร 52 ชั้น งบประมาณ 4,000-5,000ล้านบาท

3.โครงการสร้างโรงพยาบาลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน3 แห่งๆ ละ

ประมาณ 2,000 ล้านบาท

4.โครงการเข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในประเทศเวียดนาม งบประมาณ4,000-5,000ล้านบาท

5.โครงการสร้าง medical inteligence ทำหน้าที่บริหารด้านไอทีให้กับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นใช้งบประมาณ 1,600ล้านบาท



เมื่อจำเลยทั้งสิบสามกับพวกได้ร่วมกันนำเสนอบทบาทความน่าเชื่อถือของนายแพทย์บุญ

หรือนายบุญ วนาสิน และโครงการทั้งห้าดังกล่าวแล้ว จึงได้ร่วมกันนำเสนอแผนการระดมเงินทุนในรูปแบบ

การกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไป จำนวน 6 แผนการลงทุน ดังนี้



(1) การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) โดยออกเช็คชำระหนี้ และ มีบุคคลอาวัลเช็คและมีผู้ค้ำประกัน (กู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) กำหนดให้ผลตอบแทน ร้อยละ 8.5-15%ต่อปี

(2) การให้กู้ยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำหุ้น บริษัทธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มามอบให้ผู้ให้กู้ โอนหุ้นให้ผู้ให้กู้) ให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ7-12 % ต่อปี



(3) การให้กู้ยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำหุ้น หรือ เช็คมาค้ำประกัน (จำนำหุ้น) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน

ให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 7-12% ต่อปี

(4) การให้กู้ยืมเงินโดยมีบุคคลหรือนิติบุคคลมาค้ำประกันให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ8.5-15 % ต่อปี

(5) การให้กู้ยืมเงินโดยนำใบหุ้นสามัญของบริษัทธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THG

มาค้ำประกัน โดยมอบให้ผู้ให้กู้ถือครองไว้ให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ7-12 % ต่อปี

(6) การร่วมลงทุน หุ้นไอพีโอ (IPO) หุ้นที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างว่าจะมอบหุ้น

ของบริษัทโรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด ให้ผู้ให้กู้ โดยให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 5-8% ต่อปี



การระดมทุนในรูปแบบการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะกำหนดระยะเวลากู้เงินตั้งแต่ 3เดือน จนถึง 1ปี และกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ 15วันเป็นต้นไป จนถึง 6เดือน แล้วแต่กรณีซึ่งการระดมเงินทุนในรูปแบบดังกล่าวในช่วงแรกจะคืนเฉพาะดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ลงทุนได้คงเงินทุนไว้ต่อไปหรือลงทุนเพิ่มเติมต่อไป



การเข้าร่วมลงทุนตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่จำเลยทั้ง 13 กับพวก ได้กล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนหรือประชาชนจะได้รับเงินคืนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ7-15 ต่อปี ของเงินลงทุนต่อโครงการ ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึ่งจ่ายได้



การโฆษณาชักชวนประชาชนของจำเลยทั้ง13 ดังกล่าวข้างต้นเป็นความเท็จทั้งสิ้นซึ่งความจริงแล้วจำเลยทั้ง13กับพวก ไม่ได้นำเงินที่ได้จาการกู้ยืมเงินไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับโครงการทั้งห้า เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่จำเลยทั้งสิบสามได้กล่าวอ้างไว้ ยังไม่มีการเริ่มก่อสร้างจริงเป็นเพียงแผนการลงทุนที่นำมาหลอกลวงประชาชนทั่วไปเท่านั้น และปรากฏว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ยืนยันว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีการอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและไม่มีข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างนายแพทย์บุญหรือนายบุญ วนาสิน หรือบริษัท ธนบุรีเฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG และบริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด เกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลที่แขวงจำปาสัก หรือกรุงเวียงจันทร์ หรือกับนักธุรกิจจีน และโรงพยาบาลที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่ได้กล่าวอ้างไว้แต่อย่างใด และการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ โครงการ 3 โครงการในประเทศไทย ก็ไม่ได้มีดำเนินการและไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเลยทั้งสิบสามกับพวก รู้อยู่แล้วว่า โครงการทั้งห้าโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริงและมิได้ประกอบกิจการอย่างใดให้ได้รับผลตอบแทนคืนตามสัญญากู้ยืมเงินที่ได้ทำไว้กับประชาชนได้ และเมื่อหนี้เงินกู้ครบกำหนดตามสัญญาต้องมีการชำระเงินต้นคืนและผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามสัญญา จำเลยทั้งสิบสามกับพวกยังได้หลอกลวงให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้สียหายกับพวกเข้าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินฉบับใหม่ หมุนเวียนแทนฉบับเดิมเพื่อจูงใจว่าจะให้ดอกเบี้ยต่อไปหรือดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม โดยมีเจตนาที่จะไม่คืนเงินกู้ยืมให้กับผู้เสียหายกับพวก และจำเลยทั้งสิบสามกับพวก มีเจตนาหลอกลวงประชาชนที่หวังจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราสูงให้นำเงินมาให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนด้วย การใช้วิธีจ่ายเงินตอบแทนให้ในอัตราสูงเป็นเครื่องล่อใจ แล้วนำเงินที่ได้มาจากผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆจ่ายเป็นผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมลงทุนรายก่อนๆ ในลักษณะต่อเนื่องกันเป็นแชร์ลูกโซ่ และในที่สุดเมื่อไม่มีผู้ใดลงทุนเพิ่มทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่ได้รับเงินคืน แต่อย่างใด อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน



จำเลยทั้งสิบสามกับพวก ได้ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฉ้อโกงประชาชนให้ร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ได้สักระยะหนึ่ง ก็ไม่สามารถจ่ายเงินหมุนเวียนคืนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนได้และไม่สามารถดำเนินการในโครงการต่างๆ ได้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก



การกระทำของจำเลยทั้งสิบสามกับพวกดังกล่าวที่ระดมเงินทุนในรูปแบบการทำสัญญากู้ยืมเงิน

จึงเป็นการรับเงินในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน

การรับเข้าร่วมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจำเลยทั้งสิบสามกับพวกดังกล่าวจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้ยืมเงิน อันเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และในการกู้ยืมเงินดังกล่าว จำเลยทั้งสิบสามกับพวกจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินในอัตราเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ถึง 15 ต่อปีซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ซึ่งในขณะเกิดเหตุอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุด คือ อัตราร้อยละ 6.44ต่อปี

โดยเป็นของบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า

ตนจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือ

ควรรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทน

เพียงพอที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ และเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน โดยการ

หลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ จำเลยทั้งสิบสามกับพวกดังกล่าวได้กู้ยืมเงินและรับเงินไปในลักษณะที่เป็น

ทรัพย์สินจากผู้เสียหายรวม 605 คน และประชาชนผู้ถูกหลอกลวงอีกจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งผู้เสียหายที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ในคดีนี้ จำนวน 605คน ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าสิบคน และมีจำนวนเงินกู้ยืมรวมกัน เฉพาะที่มาร้องทุกข์ดำเนินคดีนี้รวมกันประมาณ 16,100,602,806 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยล้านหกแสนสองพันแปดร้อยหกบาท) และได้รับความ

เสียหายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 14,539,048,033.76 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสี่หมื่นแปดพันสามสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) อันเป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฉ้อโกงประชาชน และเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน รวม 605 กรรม ตามจำนวนผู้เสียหายที่แจ้งความร้องทุกข์ ดังมีพฤติการณ์กระทำความผิดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเวลากระทำความผิด จำนวนและรายชื่อผู้เสียหาย จำนวนเงินที่ผู้เสียหายแต่ละรายถูกฉ้อโกงไปปรากฏตามบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย



เหตุเกิดที่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ,แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวพันกัน



ชั้นสอบสวน จำเลยทั้งสิบสามให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา



การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3,4,5,9,12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา83,91 และ 343

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 พ.ศ. 2534 มาตรา 3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)

พ.ศ.2526 มาตรา4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560

มาตรา4



ท้ายคำฟ้องพนักงานอัยการโจทก์ ระบุด้วยว่า ขอให้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิด และให้พวกจำเลยชดใช้เงินต้น และเงินร่วมลงทุนคืนแก่ผู้เสียหายแต่ละรายที่พวกจำเลยร่วมกันฉ้อโกงฯ พร้อมภาษีตามที่กฎมาย นับแต่วันที่กู้ยืมเงินไปด้วย ส่วนการปล่อยชั่วคราวจำเลยขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล



ศาลอาญาพิจารณาแล้วให้ประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลดำอ.387/2568และให้เบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมาสอบคำให้การวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00 น.



ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นางจารุวรรณ วนาสิน อายุ 80 ปีภรรยาหมอบุญ และนางนลิน วนาสิน 52 ปีลูกสาวหมอบุญ ยังคงถูกควบคุมตัวในทัณฑสถานหญิงกลาง เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขัง