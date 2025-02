รวบ 4 แฮกเกอร์ต่างชาติใช้มัลแวร์ Phobos เรียกค่าไถ่เหยื่อทั่วโลกกว่าพันราย เสียหาย 560 ล้าน หนีมากบดานภูเก็ต

วันนี้ (10 ก.พ.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจนลักษณ์ ผบก.ตอท. พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน รรท.ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รรท.ผบก.อก.บช.สอท. พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ ผกก.3 บก.สอท.5 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 8 เปิดปฏิบัติการ กวาดล้างอาชญากรข้ามโลก รวบ 4 แฮกเกอร์ต่างชาติ ใช้มัลแวร์ Phobos เรียกค่าไถ่ นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายชาวต่างชาติ 4 คน พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊กและกระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ต รวมกว่า 40 รายการ ในความผิดฐานสมคบคิดเพื่อการกระทำความผิดทางกฎหมายต่อประเทศสหรัฐอเมริกา (Conspiracy to Commit an Offense Against the United States) และสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายสื่อสาร (Conspiracy to Commit Wire Fraud)พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำหรับในคดีนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีสั่งการตามหนังสือ ตท.ด่วนที่สุด เรื่อง ทางการสมาพันธรัฐสวิส ขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน มีรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ซึ่งทางการสหรัฐอเมริกา และทางการสมาพันธรัฐสวิส ประสานขอความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง ขอตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญามายังประเทศไทย ให้ช่วยตรวจสอบและหาพยานหลักฐานของกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติชาวยุโรป จำนวน 4 ราย มีหมายจับของตำรวจสากล ซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้แรนซัมแวร์หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่จู่โจมบริษัทผู้เสียหายในสวิตเซอร์แลนด์กว่า 17 บริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 66 จนถึงวันที่ 26 ต.ค. 67 โดยกลุ่มผู้ต้องหามีการเข้าถึงข้อมูลสำคัญหลายอย่างในเครือข่ายของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งมีการทำสำเนาและโจรกรรมข้อมูลจากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหาย โดยใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Phobos เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้ารหัสไฟล์ของผู้เสียหายจากนั้นจึงวางไฟล์ขู่เรียกค่าไถ่ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เสียหายติดต่อเพื่อจ่ายค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแลกกับคีย์สำหรับถอดรหัส หากผู้เสียหายปฏิเสธการจ่ายเงิน ทางกลุ่มผู้ต้องหามักจะติดตามการโจมตีด้วยการส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ข่มขู่ไปยังผู้เสียหาย เพื่อขู่กรรโชกว่าจะขายหรือเปิดเผยข้อมูลของเหยื่อหากปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเรียกค่าไถ่ นอกจากนี้กลุ่มผู้ต้องหายังมีการ Ming-Service สกุลเงินดิจิทัลเพื่อขัดขวางการติดตามย้อนกลับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนอีกด้วย ซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายทั่วโลกกว่า 1,000 ราย มีมูลค่าความเสียหายกว่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 560 ล้านบาทพล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนขยายผล จนทราบว่ากลุ่มคนร้ายได้พักกบดานอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ก่อนสนธิกำลังบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจภูธรภาค 8 เข้าตรวจค้นที่พักและจับกุมตัวพร้อมของกลางที่ตรวจยึดไว้ได้ทั้งหมด