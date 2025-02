ตัดไฟกี่โมง? ปัญหาเอกภาพของรัฐบาลไทย

วันนี้ (5 ก.พ.) นายเมธา มาสขาว ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และคณะทำงานสันติภาพโลก ได้โพสต์ข้อความว่า ตอนนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธารกำลังเถียงกันว่า ใครมีอำนาจตัดไฟในเมืองสแกมเมอร์ เมียวดี ที่การไฟฟ้าไทยส่งไปขายหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่สังคมไทยเฝ้าดูว่าจะมีการตัดไฟกี่โมง เพราะเฝ้ามองจากชายแดนไทย เมืองสแกมเมอร์และคาสิโนก็ยังสว่างไสวมาไกลถึงฝั่งไทยความจริงตัดไฟไม่พอแล้ว ต้องตัดการส่งน้ำมันด้วยถึงจะเห็นผล เพราะตึกคาสิโนและบริษัทของแก็งค์คอลเซ็นเตอร์หลายแห่งใช้เครื่องปั่นไฟกันหมดแล้ว เพราะเคยมีการหยุดการส่งไฟฟ้าไปแล้วรอบหนึ่งจากการกดดันจากนานาชาติ ขณะนี้มีท่าข้ามชายแดนจำนวนมาก บางท่าข้ามมีท่อน้ำมันด้วย ต้องตัดน้ำมันที่ส่งผ่านท่าข้ามเหล่านี้ในมาตรการเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนรัฐมนตรีของไทยทำงานกันแบบไม่ตระหนักในอำนาจหน้าที่ No Country for the Old Man กันเสียเยอะ ผสมกับรอยร้าวของรัฐบาลผสมและพรรคร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยน่าจะรุนแรง เพราะสื่อสารกันไปคนละแบบ ขาดวุฒิภาวะ จนภาพลักษณ์ประเทศไทยขาดเสถียรภาพ และน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องเดิม คือกรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่ส่งผลต่อจริยธรรมนายกฯ และกรณีเขากระโดงและคดีบุรีเจริญที่พ่วงการยุบพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์กันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ขายไฟฟ้าไปยังเมืองสแกมเมอร์ที่เมียวดีนั้น อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ดังนั้น รัฐบมนตรีมหาดไทยจะต้องแอคทีพมากกว่านี้ ท่านสามารถสั่งการยับยั้งได้โดยตรงถ้าตระหนักว่าที่คือปัญหาของชาติ ไม่ใช่ทำงานแบบราชการรอการสั่งการให้ทำ นอกจากนั้น ปัญหาการรับส่วนและคอร์รัปชั่น กลไกมหาดไทยมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และดูแลความมั่นคงริมชายแดนร่วมกับกองทัพและตำรวจอย่าลืมว่า รัฐบาลพม่าอ้างว่าชายแดนแม่สอดไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางผ่านแดนนอกจากคนไทย และอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง แต่ทำไม ตม.และกลไกมหาดไทยอนุญาตให้ผ่านแดนไป หรือเพราะมีผลประโยชน์จากการรับส่วยมหาศาลผมเห็นว่า สภาความมั่นคงเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาล นายกฯ มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะสั่งการอยู่แล้ว แต่ฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลให้ตัดสินใจ ดังนั้น นายกฯ หรือรองภูมิธรรม ควรตั้งกลไกในสภาความมั่นคงเพื่อตัดสินใจในเรื่องความมั่นคงที่เร่งด่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบ และแก้ปัญหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่เสียหายอย่างร้ายแรง ตามที่ไ้ดเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตรง และรวบรวมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการอย่างพร้อมเพรียง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทุ่มงบประมาณสนับสนุนมากขึ้นเรื่องนี้มีปัญหาเรื้อรังตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ และมีข่าวว่าคนของ....เคยเป็นคนเก็บส่วยริมชายแดนมาตลอด 8 ปี ด้วยซ้ำ ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยไม่รับประโยชน์ด้วย ก็ควรออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะตอนนี้เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว หลายคนอาจมีชื่อไปอยู่ในบัญชีดำของทั้งสหรัฐฯ และจีน