"ทวี" ลุยแม่สอด จ.ตาก ช่วยเหลือชาวจีน-ฮ่องกง เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมา

วันนี้ (2 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวจีน-ฮ่องกง ที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์ และร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ณ บริเวณชายแดนไทย- เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการประสานจาก สำนักงานเลขาธิการด้านความมั่นคง (Office of the Secretary for Security) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือชาวจีน-ฮ่องกง 12 ราย ที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของจีน ในเมียนมาที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยของชาวจีน-ฮ่องกง ทั้ง 12 ราย รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือเพื่อติดตามชาวจีน-ฮ่องกง ทั้ง 12 ราย ที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของจีนที่ตั้งอยู่ในเมียนมา จนกระทั่งวันที่ 20 ม.ค.68 ได้พบตัวชาวจีน-ฮ่องกง 1 ราย ที่บริเวณ อ.พบพระ จ.ตาก และเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ได้พบตัวชาวจีน-ฮ่องกง เพิ่มเติมอีก 1 ราย ในเมียนมา และปัจจุบันในวันนี้ (2 ก.พ.) ได้รับตัวกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดย รมว.ยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พูดคุยให้กำลังใจผู้เสียหายด้วยตัวเอง โดยมี นางนงนุช กุมศัสตรา ยุติธรรมจังหวัดตาก และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับทั้งนี้ การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป