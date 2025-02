รองอสส.นำทีมอัยการไทยประชุมถกประเด็นต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ (1ม.ค.) น.ส.วรัญธร พานิชถาวร รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23-24 ม.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมาย สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดการประชุมความร่วมมืออัยการสองฝั่งโขงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Mekong Prosecutor Bilateral Meeting on Cooperation against Transnational Crimes)โดยนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด และนายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล ผู้ตรวจการอัยการ ได้นำคณะพนักงานอัยการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานอัยการในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนม และอำนาจเจริญ ประชุมกับพนักงานอัยการแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานอัยการประชาชนแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาวนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด นายคำแดง ขันตะมาลา หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงสะหวันนะเขต และนายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมโดยถือเป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งในการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ในปีนี้โดยระหว่างการประชุมคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอประเด็นสำคัญและกรณีศึกษาในการดำเนินคดียาเสพติดข้ามชาติระหว่างไทยกับสปป.ลาว สถานการณ์ของการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการลักลอบนำยาเสพติดจากพื้นที่ทางเหนือของสปป.ลาว แล้วลักลอบนำข้ามแม่น้ำโขงจากพื้นที่แขวงสะหวันนะเขตเข้าสู่ประเทศไทย การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดของไทย การใช้มาตรการริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ตามพื้นที่ชายแดน การลักลอบนำรถที่ถูกลักทรัพย์หรือรับของโจรจากไทยข้ามฝั่งไปสปป.ลาว รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในความร่วมมือการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ การติดตามพยานชาวลาวเพื่อไปเบิกความหรือไต่สวนพยานคดีในประเทศไทย รวมทั้งความเป็นไปได้ในการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (Video conference)ภายหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอัยการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น อันเกื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติตามพื้นที่ชายแดนริมฝั่งโขงการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 25 มี.ค.2547 ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอัยการทั้งสองฝ่ายตามพื้นที่ชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการ (Institute for Legal Support and Technical Assistance (ILSTA)) ประเทศลักเซมเบิร์ก