บอร์ด ตร. สั่งปิด 6 สถานบริการทำผิดกฎหมาย เป็นเวลา 5 ปี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย มีคำสั่งปิดสถานบริการ 6 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี





วันนี้ (30 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2502 ครั้งที่ 1/2568โดยมี พล.ต.ต.ภัทรภวัต สุขแสง ผู้บังคับการกองคดี พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองคดีแพ่ง พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ศรีอมรรัตน์ รักษาราชการแทนกองแผนงานอาชญากรรม พ.ต.อ.ดนุ กล่ำสุ่ม รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองกฎหมา พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ชุติวุฒน์ รองผู้บังคับการกองคดีแพ่ง.พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ทศพร หงษ์ทอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการประกอบด้วย เรื่องค้างการพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ (1.)ร้านลาบเป็ดยโส เจ้นิ่ม สน.ปทุมวัน (2.)ร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ สน.บางมด และเรื่องพิจารณาใหม่ 5 เรื่อง ได้แก่ (1.)ร้านมิว (MIW) สน.ประชาชื่น (2.)ร้านแมส (MASS) สน.สุทธิสาร (3.)ร้าน Sonic Club Bangkok สน.โชคชัย (4.)ร้าน IS AM ARE สน.บางโพงพาง(5.)ร้าน คลีโอ ผับ แอนด์เรสเตอร์รอง สน.บางนา รวมพิจารณา 7 เรื่องโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้มีรายงานว่าคณะกรรมการฯ มีมติให้สั่งปิดสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง มีกำหนด 5 ปี คือ1. ร้าน ร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ2. ร้านมิว (MIW)3. ร้าน แมส (MASS)4. ร้าน Sonic Club Bangkok5. ร้าน IS AM ARE6. ร้านคลีโอ ผับ แอนด์เรสเตอร์รองมีมติให้รอผลคดี จำนวน 1 แห่ง คือ- ร้านลาบเป็ดยโส เจ้นิ่ม สาขา 2