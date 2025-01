ราชทัณฑ์แจงคุมเข้ม “เสอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อบ่อน ทำผิดวินัยเรือนจำ ส่งรักษาเมื่อเจ็บป่วย ยันไม่เคยล่ามโซ่

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณี นายแส หรือเสอ จิ้นเจียง หรือจื้อเจียง ผู้ต้องขังชาวจีนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำไทยถูกขังเดี่ยว ถูกล่ามโซ่ ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการรักษาพยาบาล ถูกปฏิบัติแบบไร้มนุษยธรรมเป็นพิเศษ และตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้นวันนี้ (28 ม.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางคลองเปรมว่า ได้รับย้าย นายแส หรือเสอ จิ้นเจียง หรือจื้อเจียง สัญชาติจีนและกัมพูชา ความผิดฐาน เปิดบ่อนคาสิโน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ต.ค.67 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมและพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจและมีอิทธิพลทางการเงินสูง ตลอดจนอยู่ในระหว่างรอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ามาควบคุมเรือนจำฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (SOPs) เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลผู้ต้องขังชาวต่างชาติให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและข้อกำหนดของสหประขาชาติสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners / SMR)แต่เนื่องจาก นายแสฯ ได้มีพฤติการณ์กระทำผิดวินัยเรือนจำ จึงต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ของเริอนจำ ปัจจุบัน นายแสฯ ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นปกติ เมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ รวมทั้งได้เข้ารับโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และ นายแสฯ ได้รับการติดต่อสื่อสารกับทนายความเป็นประจำ มีการรับ-ส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์และสามารถเขียนจดหมายได้ตามสิทธิ การเผยแพร่ข่าวกรณีของนายแสฯ จึงไม่เป็นความจริงกรมราชทัณฑ์ได้ยึดหลักการควบคุมดูแลผู้ต้องขังทุกราย ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (SOPs) รวมถึงยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานราชทัณฑ์ระดับสากล และข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด จึงขอชี้แจงเพื่อทราบโดยทั่วกัน