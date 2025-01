ทีมฟุตบอล "Lawyer All Stars"ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลทนายความ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2568 เวลา 17.00 น. ที่สนามใจฟ้า อคาเดมี จังหวัดลพบุรี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล Lawyer‘s Cup ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหกรรมวันกีฬาทนายความสำหรับทีมฟุตบอลที่ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ได้แก่ทีม Lawyer All Stars ซึ่งเอาชนะทีมสโมสรทนายความจังหวัดชลบุรี ด้วยจำนวนประตู 4 : 0 และในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นพระประธานให้โอวาทสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันฟุตบอล Lawyer's cup ครั้งที่ 26 ประเภททีม ทนายความทั่วไป1. ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Lawyer All Stars2. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่ทีม สโมสรทนายความจังหวัดชลบุรี3. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ทีม สภาทนายความ ภาค 64. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ได้แก่ทีม สภาทนายความ ภาค 15. ถ้วยรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมได้แก่ทีม สภาทนายความ ภาค 26. ถ้วยรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ บางน้อย ทีม Lawyer All Stars7. ถ้วยรางวัลผู้ทำประตูสูงสุด (ดาวซัลโว)ได้แก่ นายชัยวัฒน์ พนมรัตน์ ทีม Lawyer All Stars8. ถ้วยรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมได้แก่ นายธณวัฒน์ โสพิกุล ทีม Lawyer All Stars9. ถ้วยรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่ นายปฏิพัทธ์ บางน้อย ทีม Lawyer All Stars10. ถ้วยรางวัลนักฟุตบอลทรงคุณค่าได้แก่ นายชัยพร เซียนฮะ ทีมสโมสรทนายความจังหวัดชลบุรี11. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ดิวิชั่น 2ได้แก่ ทีมทนายความจังหวัดอุบลราชธานี12. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดิวิชั่น 2ได้แก่ ทีมสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง13. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ดิวิชั่น 3ได้แก่ ทีม All Lawyers Pattaya⚽️สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประเภททนายความอาวุโส1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ทนายความกรุงเทพ2. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่ทีม Lawyer All Stars Legend3. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม รวมเพื่อนทนายความอาวุโส และ ทีมสภาทนายความภาค 7 ครองถ้วยร่วมกัน4.ถ้วยรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมได้แก่ ว่าที่ร.ต.ศิริศักดิ์ ศิริกุล ทีมทนายความกรุงเทพ