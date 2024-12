รอง อสส.นำทีมอัยการประชุมเครือข่ายอัยการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ที่โรงแรมเวลาดี จ.นครพนม นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมเครือข่ายอัยการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 1 (1st Meeting of Mekong Subregion Prosecutor Network against Transnational Organized Crime) หัวข้อ “การต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าและกระบวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง” ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2567นายจุมพล กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายอัยการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเป็นเวทีให้พนักงานอัยการของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ชายแดนติดกันและเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบเดียวกัน ได้พบปะหารือสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันการจัดการประชุมครั้งที่ 1 มีอัยการจากกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และไทย เข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดประกอบไปด้วยพนักงานอัยการจากจังหวัดที่ตั้งริมแม่น้ำโขง และมีผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และผู้ช่วยทูตฝ่ายอัยการ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้รับการสนับสนุนการประชุมจากสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการ (Institute for Legal Support and Technical Assistance: ILSTA) ประเทศลักเซมเบิร์กโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือแลกเปลี่ยน กฎหมายและประสบการณ์การดำเนินคดีค้าสัตว์ป่าข้ามชาติและการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในการแสวงหาพยานหลักฐานและการติดตามริบทรัพย์สินของเหล่าอาชญากรข้ามแดนเเละวันสุดท้ายของการประชุมได้มีการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพอัยการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเลี้ยงสังสรรค์ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้ทำพิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในปี 2568 โดยคาดว่าจะจัดที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนามภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 รองอัยการสูงสุด ได้นำคณะอัยการไทยข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ไปพบปะประชุมทวิภาคีกับพนักงานอัยการแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยได้หารือความร่วมมือในการดำเนินคดียาเสพติด คดีค้ามนุษย์ข้ามแดนไทย-ลาว การติดตามพยานเพื่อไปเบิกความในศาลระหว่างกัน และคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดได้เยี่ยมคารวะนายวันไซ พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน เพื่อแนะนำคณะอัยการนครพนมและขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของอัยการ