บช.ก.ทลายโรงบรรจุก๊าซผิด กม. ยึดถังปลอม 1.5 พันใบ ชี้เหมือนวางระเบิดไว้ในบ้าน

บช.ก. ร่วมกับ ปตท.แถลงผลปฏิบัติการทลายโรงบรรจุปิโตรเลียมเหลวผิดกฎหมาย ยึดถังก๊าซปลอม 1.5 พันใบ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ชี้สุ่มเสี่ยงเหมือนเอาระเบิดไปวางไว้ในบ้าน

วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่ กองบัญชาดารตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผบช.ก. ร่วมกับ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายโรงบรรจุปิโตรเลียมเหลวผิดกฎหมายรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นถังก๊าซปลอม และไม่ได้มาตรฐานมากกว่า 1,500 ใบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4.2 ล้านบาทพล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้บริษัท ปตท. หรือ OR ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางว่า มีผู้ประกอบการหลายรายลักลอบใช้ถังก๊าซปลอม ใช้ตรา มอก.ปลอม และถังที่หมดอายุไปให้บริการกับพี่น้องประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งอันตรายมาก เหมือนเอาระเบิดไปตั้งไว้ในบ้าน เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้วัวหายแล้วล้อมคอก จึงต้องปราบปรามเพื่อที่ไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในอนาคต ตนจึงส่งทีมเข้าสืบสวนเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดพล.ต.ต.โสภณ กล่าวว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นโรงบรรจุก๊าซในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น รวมถึงโกดังเก็บของที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตถังก๊าซปลอม พร้อมถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้า “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” และเครื่องหมาย มอก. ปลอม รวมถึงถังก๊าซที่หมดอายุใช้งาน รวมทั้งหมดกว่า 1,500 ใบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติม พร้อมกับจะเข้าตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือบรรจุถังก๊าซผิดกฎหมายด้วยส่วนนายดิษทัต กล่าวว่า ทาง OR ได้ให้ข้อมูลและร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการครั้งนี้ พร้อมลงพื้นที่เตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากถังก๊าซปลอม พร้อมแนะนำวิธีสังเกตถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ซึ่งต้องมีซีลทอง QR และรหัส 10 หลัก การันตีความปลอดภัยอีกด้วย"ที่ผ่านมา OR ยังได้เน้นย้ำให้ผู้บริโภคควรเลือกซื้อถังก๊าซหุงต้ม ปตท. จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายถังก๊าซปลอม หรือผิดกฎหมาย ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย" นายดิษทัต กล่าว