รมว.ยุติธรรม มอบบัตรประชาชนเด็กกลุ่ม G จ.เชียงราย เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (1 ธ.ค.) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G (เด็กนักเรียนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทย) และบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎร หรือคนไทยตกหล่น ตามโครงการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชน แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติโดยมีผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย 1.คุณมิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้ประสานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Ms. Michaela Friberg-Storey, UN Resident Coordinator, Thailand) , 2.คุณแทมมี ชาร์ป ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Ms. Tammi Sharpe, Representative of UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Thailand) , 3.คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Ms.Kyungsun Kim, Representataive of United Nations Children’s Fund (UNICEF), Thailand) , 4.คุณเจอรัลดีน อองซาร์ค หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย (Ms. Géraldine Ansart, Chief of Mission for the International Organization for Migration (IOM) Thailand) เดินทางมาร่วมในพิธีด้วย อีกทั้งมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำกล่าวต้อนรับ และส่วนราชการ องค์กรปกครองท้อนถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับการมอบบัตรประจำตัวดังกล่าวเกิดจาก กระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย บูรณาการกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย และ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G จำนวน 3,149 ราย ได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก จำนวน 1,020 ราย เหลือจำนวนที่ต้องดำเนินการคัดกรอง จัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 1,665 รายนอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการเปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จากกระทรวงยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มบุคคลที่จะขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาสถานะทางทะเบียน ซึ่งทั้งสองกลุ่ม กระทรวงยุติธรรมจะบูรณาการร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ โดยภายหลังกิจกรรมมอบบัตรประจำตัว จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย เพื่อกำหนดแผนงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติมพ.ต.อ.ทวี​ กล่าวว่า รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติเป็นอย่างมาก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 อนุมัติ หลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามา ในอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนประมาณ 480,000 คน เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนพึงมีตาม กฎหมายในด้านต่างๆ อันเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และกฎหมายระหว่างประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติมาอย่างต่อเนื่องผ่านนโยบาย “การนำความยุติธรรมเข้าหา ประชาชนอย่างทั่วถึงและถ้วนหน้า” โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กร ระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อแบ่งเบา ภาระหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่าง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพ.ต.อ.ทวี​ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่ได้รับฟังรายงานของนายอำเภอแม่สรวย และผู้อำนวยการกองกิจการ อำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเห็นได้ว่า มีการประสานงานและ บูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่สรวย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวยให้เกิดเป็นรูปธรรม ผมขอแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนผู้ได้รับบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนทุกคนในวันนี้ นอกจากสิทธิทางการศึกษาแล้ว ยังมีสิทธิด้านอื่นที่น้องๆ พึงได้รับ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งจะได้มีการลงทะเบียนเข้ารับสิทธิการ รักษาพยาบาลของกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้"ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความ ร่วมมือและสนับสนุนภารกิจกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัด เชียงราย อำเภอแม่สรวย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่าน ในฐานะผู้มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ที่ได้ร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกับคณะทำงานของกระทรวง ยุติธรรม ในการผลักดันให้เกิดการพิจารณาสถานะทางทะเบียนตามกระบวนการของ กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความก้าวหน้าในการ ดำเนินการร่วมกันในระยะต่อไป"ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คุณมิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้ประสานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐบาลไทย ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และได้จัดงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและมีความหมายกับเด็กทุกคน รวมถึงสะท้อนความยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลของไทย และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยุติปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และขอแสดงความยินดี กับน้องๆ เยาวชน ที่ได้บัตรประจำตัวประชาชนทุกคนด้วย ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ฯลฯ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวกับอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องรมว.ยุติธรรม ยังได้ร่วมพูดคุยและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองของเยาวชนที่ได้รับบัตรในวันนี้ โดยตัวแทนผู้ปกครองได้มอบผ้าพื้นเมืองให้ไว้เป็นที่ระลึก เป็นการขอบคุณที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม และลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวยในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งมีตัวแทนเยาวชนนำกล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยเช่นกันรมว.ยุติธรรม มีกำหนดการเดินทางทัวร์นกขมิ้นวันนี้เป็นวันที่สามต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ตามลำดับ หลังปฏิบัติภารกิจร่วมประชุม ครม.สัญจร กับคณะรัฐมนตรี ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยที่วานนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ เพิ่งกลับจากการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเดินทางไปที่ บ้านรวมมิตร รับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำและทัณฑสถานเขต 5 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และมีพิธีมอบบ้านน๊อคดาวน์ เฟส 2 ให้กับประชาชนด้วย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำ