เซ็นทรัลเวสต์เกต เปิดไฟต้นคริสต์มาสนนทบุรี “นนท์นิรมิต วิจิตรนนทรี Christmas Tree Light Up Celebration 2025”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พันธมิตรจัดงาน “นนท์นิรมิต วิจิตรนนทรี Christmas Tree Light Up Celebration 2025” ต้อนรับการกลับมาของงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง พบกับต้นคริสต์มาสอัตลักษณ์เมืองนนทบุรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน จังหวัดนนทบุรี กว่า 15 เมตร เพื่อตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองเทศการแห่งความสุขที่ดีที่สุดของชาวจังหวัดนนทบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ”The Sense of Nonthaburi“ นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนถึงเสน่ห์อันลึกซึ้งของจังหวัดนนทบุรี ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น อาทิ ลายผ้าวิจิตรนนทรีจากกลุ่มทอผ้ามหาสวัสดิ์, เครื่องปั้ นดินเผาจากเกาะเกร็ด, โอ่งดินเผาหุ้มผ้าไหม จากโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, งานปั้นวิจิตร จากโรงเรียนปากเกร็ด และของตกแต่งอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสื่อถึงความหมายของ “ชีวิตใหญ่มากกว่าเดิม” อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก T-Pop วง PROXIE ที่มาร่วมสร้างปรากฎการณ์ความสนุกระดับโลกสำหรับพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่ จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเกียรติจากนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ Asset Director - BKK1 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเหล่าพันธมิตร และศิลปินชื่อดังวง Proxie ที่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นและสีสันอันน่าประทับใจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แต่ยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามของนนทบุรีอีกด้วย และเพื่อร่วมฉลองส่งท้ายปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ให้คุณช้อปปิ้งสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายในแคมเปญ ฉลองความสุข ช้อปสนุกระดับโลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลต่อที่ 1 :LUCKY DRAW กิน - ช้อปครบทุก 1,000.- รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทริปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าครอสประเทศฟินแลนด์ ชมปรากฏการณ์ Midnight Sun 5 วัน 3 คืน จ านวน 2 ท่าน จจำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 340,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)ต่อที่ 2 : กิน - ช้อปครบ 2,000.- รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ The Magical Santa & Friends หมอนตุ๊กตาสุดคิวต์ 1 ชิ้น ราคาพิเศษ 350.- (ปกติ 1,250.-) The Magical Color Changing Cup แก้วน้ำเปลี่ยนสีได้เมื่อโดนความเย็น 1 ชิ้น ราคาพิเศษ 350.- (ปกติ 1,050.-) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568