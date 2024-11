รวบ “เล็ก 037” หัวหน้าแก๊งต่างด้าว สมาชิกกว่า 200 คน ชุมนุมสร้างความวุ่นวาย ทำร้ายคนไทย

วันนี้ (30 พ.ย.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอมรอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สระทองออย รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.นิวัฒน์ พึ่งอุทัยศรี รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.4 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.สุกฤษณ์ มีบำรุง รอง ผกก.ตม.จว.นครปฐม พ.ต.ท.หญิง นิภากร สาระพันธ์ สว.ตม.จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จว.นครปฐม พ.ต.ท.ธนากร ภูริกวินเลิศ รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์แก้ว และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบ จว.นครปฐม ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจค้นหัวหน้าแกนนำชาวกะเหรี่ยงกลุ่ม 037 ที่ห้องเลขที่ 30 ชั้น 3 หอพัก 100 ห้อง ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม พบ นาย Saw หรือ นายเล็ก อายุ 38 ปี ชาวเมียนมาร์โดยนายเล็ก 037 หรือ นาย Saw เป็นแกนนำกลุ่ม 037 ที่มีชาวกะเหรี่ยงเป็นสมาชิกกว่า 200 คน จากการตรวจสอบพบภาพการรวมกลุ่มกับแก๊งสมาชิกหลายครั้ง มีการโพสต์ภาพอาวุธ มีด ดาบซามูไร และยังมีพฤติการณ์ระดมทุนจากสมาชิกแก๊งผ่านบัญชีของนาย Saw เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมของกลุ่ม และช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงด้วยกัน ซึ่งผลการตรวจค้นพบ 1.เสื้อสีดำที่มีสัญลักษณ์กลุ่ม 037 จำนวน 5 ตัว 2.มีดพร้า จำนวน 1 เล่ม 3.มีดยาวซามูไร จำนวน 2 เล่มการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ถึงกลุ่มแก๊งต่างด้าวที่ก่อการชุมนุม สร้างความวุ่นวาย ในซอยสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กทม. โดยตั้งแก๊งทำร้ายคนไทย จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งการสืบนครบาลร่วมกับ สตม.ตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว และได้พบแหล่งที่อยู่ของ นายเล็ก 037 หรือนาย Saw จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบโดยภายหลังเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการยึดสิ่งของดังกล่าวไว้ โดยความยินยอมของนาย Saw เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการกระทำความผิดอื่นๆ ของนาย Saw จากการขยายผลจึงได้ทราบข้อมูลร้านที่ได้รับจ้างสกรีนเสื้อของแก๊งดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าทำการตรวจสอบ บ้านพัก ซ.เพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. พบกับนายยุทธนา ผู้เป็นเจ้าของนำพาเข้าตรวจค้น โดยนาย ยุทธนา ให้การว่า ได้มีบุคคลต่างชาติ สัญชาติเมียนมาร์ มาว่าจ้างให้สกรีนเสื้อตามรูปแบบลักษณะดังกล่าวเมื่อ วันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้คิดราคาค่าจ้างตามปกติลูกค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้สกรีนเสื้อจำนวนสองครั้ง ทั้งนี้ นายยุทธนาได้มอบบล็อกสกรีนและแผ่นฟิลม์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบพบว่า นายเล็ก 037 หรือ นาย Saw เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน แต่ไม่ได้มีการแจ้ง เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ดำเนินคดีต่อนายเล็ก 037 ตาม ม.37 (5) แห่ง พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งดำเนินคดีกับ เจ้าของที่พักในความผิดฐาน เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเดหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะ ต้องแจ้ง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถานหรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของ นายเล็ก 037 หรือ นาย Saw นำตัวส่ง ตม.นครปฐม ดำเนินคดีด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า เป็นคดีที่ชาวต่างด้าวรวมตัวกันเผยแพร่ในโลกโซเชียลส่อไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชน ตลอดจนผู้ร่วมตัวกัน พิทักษ์ 1 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้สืบนครบาล ร่วมกับ สตม. ดำเนินการแกนนำที่ส่อถึงความรุนแรง และความวุ่นวาย โดยให้ขยายผลถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวต่างด้าวที่ตั้งใจมาประกอบอาชีพสุจริต