ปทส.รวบลุงวัย 60 ลอบค้าซากเสือโคร่งสุมาตรา 3 ตัว

วันนี้ ( 23 พ.ย.) พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส.สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ณัทกฤช น้อยคำปัน ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. นำกำลังจับกุมนายชาลี อายุ 60 ปี พร้อมของกลาง ซากเสือโคร่ง จำนวน 3 ตัว ได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Fish and Wildlife Service (USFWS หรือ FWS) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.), เจ้าหน้าที่ Wildlife Justice Commission (WJC) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประสานความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามโครงการ US Fish and Wildlife Service Southeast Asia เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายชาลีได้นำซากเสือโคร่งสภาพสมบูรณ์ จำนวน 3 ตัว มาเสนอขาย จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบแหล่งซุกซ่อน จากนั้นได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นกระทั่งยึดซากเสือของกลางได้ดังกล่าวสอบสวนนายชาลี รับสารภาพว่า ซากเสือดังกล่าว เป็นเสือโคร่งสุมาตรา ได้มาจากประเทศอินโดนีเซียกว่า 40 ปี แล้ว ต่อมาตนเองเดือดร้อนเงิน จึงตัดสินใจนำมาขายในราคา 900,000 บาท และมีการต่อรองกันจนเหลือราคา 200,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครอง, ค้าหรือจำหน่าย ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป​