วทน.2 เยือน มหาวิทยาลัยกฎหมายนครโฮจิมินห์ ร่วมฟังบรรยาย กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 2020-กฎหมายการลงทุน

ตัวแทนกลุ่มวทน.2 ร่วมฟังบรรยายและการลงทุนของต่างชาติในเวียดนาม พบมีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ในธุรกิจหลากหลาย ยก กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 2020-กฎหมายการลงทุน เป็นปัจจัยสำคัญทพเวียดนามเติบโตได้ดีในอาเซียนเมื่อวันที่ 16 พ.ย. กลุ่มตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 2 เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยกฎหมายนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City University of Law) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายชั้นนำทางตอนใต้ของเวียดนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตรัน เวียต หดุง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งนครโฮจิมิน อ.หงวน ฟวง ฮา (Nguyen Phương Ha) อาจารย์ สายกฎหมายทางการค้า และคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร ตรัน เวียต หดุง ระบุว่า มหาวิทยาลัยกฎหมายนครโฮจิมินห์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านจำนวนนักศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยการดำเนินของมหาวิทยาลัยเน้นไปที่การเรียนการสอนหลักสูตร ปริญญาตรี โท และ เอก ทางกฎหมาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือทางการวิจัยกฎหมายกับหลากหลายมหาวิทยาลัยในอาเซียน และ ประเทศในยุโรป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกฎหมายนครโฮจิมินห์มีนักศึกษาประมาณ 13,000 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี ถึงชั้นปริญญาเอกทั้งนี้ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของกฎหมายการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มีการปฏิรูปดอยเหมย ในฐานะสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงองค์การการค้าโลก (WTO) ฟอรัมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เวียดนามได้พัฒนาจุดยืนในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในภูมิทัศน์เศรษฐกิจปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรัฐบาลกำลัง สนับสนุนภาคเศรษฐกิจภาคเอกชน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและสำคัญของเศรษฐกิจเวียดนาม เวียดนามมองเห็นกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 30 ปีแห่งการเปิดโลกทัศน์ หลังจากผ่านไป 35 ปี เวียดนามสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเวียดนามมีการปรับปรุงกฎหมายหลายส่วนที่สนับสนุนการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ยังมีการรับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ Nguyen Thi hoa อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พบว่า กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 2020 (Law on Enterprise 2020) สร้างให้เกิดกรอบกฎหมายในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทจำกัด บริษัทร่วมหุ้น ห้างหุ้นส่วน และการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว กลุ่มบริษัทรวมถึงมีการบรรยายถึงการแลกเปลี่ยนความเข้าใจถึงข้อห้ามในการดำเนินธุรกิจของชาต่างชาติ ตามกรอบกฎหมายการลงทุน 2020 (Law on Invesment 2020) ซึ่งผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหลากหลายธุรกิจ เว้นแต่สายธุรกิจจะกำหนดไว้ว่าต้องมีการขออนุญาตหรืออยู่ในบัญชีต้องห้ามตามกำหนดของรัฐบาลในโอกาสนี้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยประเทศเวียดนามกำลังเป็นประเทศที่ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน โดยรัฐบาลพยายามออกนโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนให้มีการลงทุนในทางเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนา