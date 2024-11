รมว.ยุติธรรม แสดงความยินดี มูลนิธิฟรีดิช เนามัน ในงาน FNF 2024

วันนี้ (15 พ.ย.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมงานประจำปี มูลนิธิฟรีดริช เนามัน FNF Annual Meet and Greet 2024 Thailand : The Launch of Economic, Social and Cultural Rights Digital Platform โดยมี คุณมอริซ ไคลน์ โบรคฮอฟ (Mr. Moritz Kleine - Brockhoff) ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดิช เนามัน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก คุณวาเนสซ่า สเตนเมตซ์ (Mrs. Vanessa Steinmetz) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประจำประเทศไทย เมียนมา และเวียดนาม พร้อมด้วย ดร.แมรี่-พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ให้การต้อนรับโดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนความเห็นด้านความร่วมมือ การทำงาน และการขับเคลื่อนสังคมแห่งเสรีภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคม ผ่านกิจกรรม-โครงการที่ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเยาวชน นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเปิดตัว Digital Platform on Economic, Social and Cultural Rights เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเปิดตัวกรุงเทพในฐานะเมืองสิทธิมนุษยชน (Bangkok as a Human Rights City) ด้วยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเวลา 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ มีความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ และล่าสุดได้ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรมและบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค.67