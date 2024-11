รมว.ยธ. เข้าประชุมกัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 2024

วันนี้ (14 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (13 พ.ย.) ระหว่างเวลา 8.30 - 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย น.ส.ลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย , นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 2024 : อนาคตการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ - การปฏิรูปและนวัตกรรม (The Kuala Lumpur Forum on International Arbitration 2024 : The Future of International Arbitration - Reforms and Innovations) ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KL Convention Center : KLCC) ตามคำเชิญของรัฐบาลมาเลเซียโดยการประชุมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดาโตะ ซรี อาซาลีนา อซมัน ไซด์ (YB Dato’ Sri Azalina Othman Said) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กำกับดูแลด้านการปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน เป็นประธาน ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบที่ดีของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานด้านอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมฯ ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หารือกับดาโตะ ซรี อาซาลีนา อซมัน ไซด์ (YB Dato’ Sri Azalina Othman Said) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กำกับดูแลด้านการปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้โอกาสหารือในช่วงเยือนไทย พร้อมทั้งได้แสดงความพร้อมของมาเลเซียในการเป็นผู้นำด้านอนุญาโตตุลาการในภูมิภาค การสร้างเครือข่ายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ การนำนวัตกรรมมาพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งยินดีร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนางานด้านอนุญาโตตุลาการให้พร้อมเข้าสู่ยุคยุติธรรมดิจิทัล (Digital Justice) ต่อไปจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปยังรัฐสภามาเลเซีย เพื่อเข้าพบกับ ตันศรี ดาโตะ โจฮารี อับดุล (Tan Sri Dato’ Johari Abdul) ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงการยกระดับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและมาเลเซีย อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน การศึกษาต้นแบบที่ดีในการออกกฎหมาย การสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดูแลแรงงานไทยในมาเลเซีย การพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านทางความร่วมมือด้านการค้า พลังงาน และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะยังได้เยี่ยมชมรัฐสภามาเลเซีย พร้อมทั้งสังเกตการณ์การประชุมรัฐสภามาเลเซียอีกด้วยการประชุมฯ และกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมมาเลเซียในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2568 และสะท้อนความมุ่งมั่นของมาเลเซียในการเป็นศูนย์กลางอนุญาโตตุลาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นศูนย์กลางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ การอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยในการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมบรรยากาศในความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนในทุกระดับระหว่างไทยและมาเลเซีย ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน