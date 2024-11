"ทวี" ต้อนรับ เลขาธิการอาเซียน เยี่ยมชมทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (6 พ.ย.) ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้การต้อนรับ ดร. เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน H.E. Dr. Kao Kim Hourn , Secretary-General of ASEAN. ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย โดยมี น.ส.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ร่วมให้การต้อนรับด้วยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเดินทางเยือนทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ การตรวจแถวกองเกียรติยศ การแสดงศิลปะมวยไทย และแสดงจากวงโยธวาทิต นอกจากนี้ ดร. เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลสดเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิดเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ" แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศผ่านการประชุมระบบออนไลน์ จากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางด้วยโดยเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองที่ดี และหลักการ 3D ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย (1) Discipline การมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต และการบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่า (2) Diligent ความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในชีวิต (3) Dedication การอุทิศทุ่มเทในการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม ซึ่งปาฐกถาของเลขาธิการอาเซียน จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้กระทำผิด ได้แก้ไขพัฒนาตนเอง ให้กลับสู่สังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมต่อไปดร. เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ยังได้กล่าวขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้เชิญมาเยือนประเทศไทย โดยยินดีสนับสนุนการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรมผ่านกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย รวมถึงยินดีที่จะสนับสนุนประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ ด้วยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญของอาเซียนที่จะต้องขับเคลื่อนและก้าวไปข้างหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่อาเซียนได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาด้านยาเสพติด การยกระดับหลักนิติธรรม (Rule of Law) การเสริมสร้างโอกาสให้กับพลเมืองของอาเซียนผ่านการศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีสันติภาพและสงบสุข โดยการหารือข้อราชการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของกระทรวงยุติธรรมในการผลักดันประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอนาคตของอาเซียนอย่างยั่งยืน